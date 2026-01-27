諾貝爾獎得主梅爾達爾台大開講 憂心世界走向「專制化趨勢」統治

〔記者楊綿傑／台北報導〕「台灣橋梁計畫」第16位諾貝爾獎訪台！2022年諾貝爾化學獎得主、丹麥哥本哈根大學化學系教授莫滕·彼得·梅爾達爾(Morten P. Meldal)昨受邀於台灣大學發表演說，他暢談關於革新化學反應以減輕環境負擔的概念，除了強調教育的重要，同時也對世界上越來越多國家出現單一領導者統治的「專制化趨勢」將影響人類生存空間表達憂慮。

梅爾達爾以「Chemistry for a Sustainable World – Everything is Chemistry and How That Influences Our Choices」(化學促進永續世界：一切皆化學，及其如何影響我們的選擇)為題發表專題演講。並藉「點擊化學」(click chemistry) 的發現為例，強調追求高效率、條件溫和且具備高度選擇性的化學反應，是現代科學研究邁向精準與節能的必經之路。

梅爾達爾於演講中回顧 「點擊化學」的誕生過程，進而形成一種選擇性高、操作簡便、廣泛適用的化學策略。該方法不僅可用於多功能分子設計，還能用於肽鏈交聯、聚合物合成，甚至改造抗藥性微生物，使原本耐藥的菌株重新對抗生素敏感。

梅爾達爾提到，這種「如扣上扣子般簡單、快速、精確」的化學工具，徹底改變科學家「如何思考與設計問題」；當化學反應變得如積木組合般可靠且可預期，研究者的心力便能從繁瑣的合成過程中解放，轉而專注於攻克複雜的生物系統挑戰與實際應用情境，從精準藥物研發、高效疾病診斷，到具備智慧功能的新材料開發等。

梅爾達爾指出，但世界正出現「專制化趨勢」，愈來愈多國家受單一領導者統治，局勢對全球極為危險，也無法有效解決問題，如全球暖化。他提醒當全球社會面臨塑膠污染、疫情、洪水、森林火災、土壤沙漠化，以及生物多樣性喪失等危機，若人類社群不能根本驅動改變，將面臨生存威脅。

梅爾達爾說，面對各種問題，不僅需要技術與方法的突破，更需要培養下一代的科學素養，關鍵是須從小學開始，用簡單直觀的方式讓學生闡釋原理，例如透過生活化實驗示範水分子變化，幫助孩子理解洪水與氣候變化背後的科學。他強調，這種教學可以輔以人工智慧而推展至全球。

校方表示，「宋恭源先生頂尖研究講座」自設立以來，持續邀請世界級學者來台交流，而世界和平基金會 (IPF)、中央研究院及多所國內大學聯合推動的「台灣橋樑計畫」更預計邀請30餘位諾貝爾獎得主訪台，盼透過舉辦國際級頂尖學術活動，展現其作為世界級研究大學的學術動能，更具體實踐促進國際跨領域對話、連結基礎科學研究，以及回應社會議題的責任。

