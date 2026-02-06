諾貝爾獎得主羅伯茨中研院開講 科學解密基改食品

中研院「臺灣橋梁計畫」邀請諾貝爾生醫獎得主理察·羅伯茨爵士演講(圖片來源:中研院)

中研院廖俊智院長表示，羅伯茨爵士強調科學精神是追求科學本身的探索與創新(圖片來源:中研院)

中央研究院「臺灣橋梁計畫」（Taiwan Bridges）邀請1993年諾貝爾生醫獎得主理察·羅伯茨爵士（Dr. Sir Richard J. Roberts）主講「為什麼你應該喜愛基因改造食品？（Why You Should Love GMOs?）」。羅伯茨爵士分享他長期關注基因改造作物（Genetically Modified Organisms, GMO）議題的緣起與行動歷程，呼籲大眾以科學理性看待基因改造作物。

廣告 廣告

羅伯茨爵士在演講中指出，地球上所有生物的基因都在演化、突變與自然選擇過程中不斷緩慢改變。現代生物科技所採用的GMO技術，能加速演化的時間，更精準且可預測的引入特定性狀。以黃金米為例，食用改良後的黃金米可增加人體維生素A，幫助改善維生素A缺乏所造成的嚴重健康問題，對發展中的國家尤其重要。羅伯茨爵士呼籲，社會應回歸科學理性，理性討論基改作物對於環境、人類生存、糧食安全的影響。

講座主持人、中研院分子生物研究所林倩伶助研究員表示，羅伯茨爵士以真核生物基因結構與RNA剪接機制的突破性研究，與美國生物學家菲利普．夏普(Phillip Sharp)共同榮獲1993年諾貝爾生醫獎。除了發現基因內含子、開創RNA剪接研究外，他也是分子生物學中限制酶(restriction enzymes)研究的重要先驅。不同於僅專注在實驗室研究的科學家，羅伯茨爵士選擇走入公共場域，與不同立場對話，為科學證據與理性思辨發聲。

中央研究院廖俊智院長表示，羅伯茨爵士除了科學上的成就外，並曾在期刊發表短文〈獲得諾貝爾獎的十個簡單法則〉(Ten Simple Rules to Win a Nobel Prize)，強調科學精神是追求科學本身的探索與創新，而非單純追求獎項，才能帶來真正的突破與社會價值。羅伯茨爵士以幽默而務實的方式分享科學研究心得，強調好奇心、嚴謹的研究與運氣的重要性，充分展現他長期以來對科學探索的態度。

中研院表示，「臺灣橋梁計畫」將在2月11日邀請2001年諾貝爾生理學或醫學獎得主保羅·納斯(Paul Nurse)爵士，主講「生命是什麼?(What is life?)」，報名資訊可上中央研究院官網查詢。