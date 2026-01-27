諾貝爾獎得主臺大開講 「點擊化學」引領永續未來

臺灣大學「宋恭源先生頂尖研究講座」、世界和平基金會 (IPF)、中央研究院及多所國內大學聯合推動的「臺灣橋樑計畫 」，邀請2022年諾貝爾化學獎得主、丹麥哥本哈根大學化學系教授莫滕·彼得·梅爾達爾來臺演講。(臺大提供)

由臺灣大學「宋恭源先生頂尖研究講座」、世界和平基金會 (IPF)、中央研究院及多所國內大學聯合推動的「臺灣橋樑計畫 (Taiwan Bridges Program)」，在1月26日邀請2022年諾貝爾化學獎得主、丹麥哥本哈根大學化學系教授莫滕·彼得·梅爾達爾 (Morten P. Meldal)，以「Chemistry for a Sustainable World – Everything is Chemistry and How That Influences Our Choices」（化學促進永續世界：一切皆化學，及其如何影響我們的選擇）為題發表專題演講。

廣告 廣告

梅爾達爾指出，隨著全球步入後疫情時代與能源轉型關鍵期，化學研究必須跨領域的合作，而在面對全球危機時，唯一有效的準備方式是教育。教育讓人類具備應對能力，面對長遠挑戰，關鍵是須從小學開始，用簡單直觀的方式讓學生闡釋原理。

梅爾達爾在演講中以「點擊化學」(click chemistry)的發現為例，闡釋如何透過革新化學反應的設計邏輯，直接提升資源使用效率並大幅減輕環境負擔。他強調追求高效率、條件溫和且具備高度選擇性的化學反應，是現代科學研究邁向精準與節能的必經之路。

梅爾達爾也回顧「點擊化學」的誕生過程，並表示，該方法不僅可用於多功能分子設計，還能用於肽鏈交聯、聚合物合成，甚至改造抗藥性微生物，使原本耐藥的菌株重新對抗生素敏感。

梅爾達爾指出，隨著全球步入後疫情時代與能源轉型關鍵期，化學研究在當代社會中已不再是孤立的單一學科，而是與物理學的精密規律、生物學的多元脈動、醫學的臨床實務、工程學的規模化應用以及環境科學的生態保育緊密交織在一起，形成一個動態且互補的知識網絡。他強調，面對全球危機，唯一有效的準備方式是教育。他指出，當前世界正出現「專制化趨勢」(autocratic trend)，愈來愈多國家受到單一領導者統治，這種局勢對全球極為危險，也無法有效解決真正的問題，例如全球暖化。他提醒當全球社會面臨塑膠污染、疫情、洪水、森林火災、土壤沙漠化，以及生物多樣性喪失等多重危機，如果人類社群不能根本驅動改變，將面臨生存威脅。

梅爾達爾說，科學創新或能提供上述問題的解答，面對這些問題，不僅需要技術與方法的突破，更需要培養下一代的科學素養。教育讓人類具備應對能力，面對長遠挑戰，關鍵是須從小學開始，用簡單直觀的方式讓學生闡釋原理，例如透過生活化實驗示範水分子變化，幫助孩子理解洪水與氣候變化背後的科學。他強調，這種教學可以輔以人工智慧而推展至全球。