諾貝爾獎得主談基改食品 籲回歸科學理性討論

（中央社記者吳欣紜台北6日電）民眾往往對基改食品有食安疑慮，諾貝爾獎得主羅伯茨指出，地球所有生物基因都在演化，食用改良後的黃金米可增加人體維生素A，盼社會回歸科學理性討論基改作物影響。

中央研究院「臺灣橋梁計畫」第5場講座昨天舉行，邀請1993年諾貝爾生醫獎得主理察．羅伯茨（Richard J. Roberts），主講「為什麼你應該喜愛基因改造食品？（Why You Should Love GMOs？）」，吸引逾250名聽眾參與。

羅伯茨於演講中表示，地球上所有生物的基因都在演化、突變與自然選擇過程中不斷緩慢改變，現代生物科技所採用的GMO技術，能加速演化的時間，更精準且可預測的引入特定性狀。

羅伯茨以黃金米為例指出，食用改良過後的黃金米可增加人體維生素A，幫助改善維生素A缺乏所造成的嚴重健康問題，對發展中的國家尤其重要。

羅伯茨呼籲，社會應回歸科學理性，理性討論基改作物對環境、人類生存、糧食安全的影響。

羅伯茨以真核生物基因結構與RNA剪接機制的突破性研究，與菲利普．夏普（Phillip Sharp）共同榮獲1993年諾貝爾生醫獎。

1977年，羅伯茨揭示腺病毒2型mRNA 5’端序列的特殊排列，發現基因由外顯子與內含子組成，內含子在基因表達過程中被剪除，外顯子連接形成成熟mRNA，這一發現徹底改變科學界對真核基因的認知，也奠定現代遺傳學的重要基礎。

中研院表示，羅伯茨憑藉深厚的基因與調控研究基礎，後來成為長期關注基因改造食品安全性與科學的權威。

中研院長廖俊智在講座致詞時分享，羅伯茨除了科學上的成就外，並曾在期刊發表短文Ten Simple Rules to Win a Nobel Prize（獲得諾貝爾獎的10個簡單法則），強調科學精神是追求科學本身的探索與創新，而非單純追求獎項，才能帶來真正的突破與社會價值。

中研院表示，「臺灣橋梁計畫」由中研院攜手國內多所學研機構，與世界和平基金會共同推動，將邀請10多名諾貝爾獎得主來台。下一場「臺灣橋梁計畫」講座將於2月11日登場，由2001年諾貝爾生理學或醫學獎得主保羅．納斯（Paul Nurse）帶來「生命是什麼？（What is life？）」演講。（編輯：張雅淨）1150206