諾貝爾獎得主輔大開講 暢談AI關鍵因素

輔仁大學今（6）日舉辦「從諾貝爾獎到AI－人工智慧如何影響科學與醫學領域」國際論壇，邀請2013年諾貝爾生醫學獎得主耶魯大學教授James E. Rothman演講，以時下最受關注的「AI對生物醫學研究、臨床診療與人文倫理的影響」，包括梵蒂岡樞機主教涂克森、中央研究院院士陳建仁、國家衛生研究院院長司徒惠康等人，對於AI運用進行多方討論與未來可能，現場精彩對話也獲得滿座觀眾掌聲。

James E. Rothman演說以當今廣泛使用的膽固醇藥物為例，指出這項醫學成就是歷經超過半個世紀的積累，源於多項最初看似無關的基礎研究，而這正是基礎科學的成就，重申基礎科學造就出來廣泛、持久且具國際性的影響力，而且事後回頭看，這些進展是當初完全想不到的。

校方說明，關於AI運用，現場專家則一致認為AI可以視為工具之一（tools），尤其是海量數據資料的蒐集與分析提供協助與便利性，如何使用必須投注更多的關注。

樞機主教涂克森強調，研究應並重人本及倫理的核心價值，科技作為促進人類尊嚴的工具，必須警惕演算法偏見可能加劇社會不平等或邊緣化弱勢群體；院士陳建仁也談到在發展AI醫療時，必須在創新與個資保護間找到平衡以確保AI的發展能真正回饋於公眾利益才能贏得社會信任，像是台灣健保資料庫具有全球最獨特的資產價值應該予以善用，但也要兼顧倫理與隱私，正是發展可信賴的資料絕對重要的關鍵因素。

