諾貝爾獎得主James Watson亡 曾涉種族歧視

▲美國分子生物學家、曾獲1962年諾貝爾生理及醫學獎的沃森（James Watson）逝世，享耆壽97歲。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國冷泉港實驗室（Cold Spring Harbor Laboratory，CSHL），當地時間7日證實，曾獲1962年諾貝爾獎的美國科學家沃森（James Watson），本週於臨終關懷醫院去世，享耆壽97歲，感謝他在該實驗室任職期間，做出的非凡貢獻。

根據《路透社》、《BBC》報導，沃森1928年出生於芝加哥，15歲即以資優生的身分，提早進入芝加哥大學就讀，1947年就拿到動物學學士，3年後的1950年，又獲得印第安納大學博士學位，主攻遺傳學，並於1951年加入著名的劍橋大學卡文迪許實驗室（Cavendish Laboratory），在那裡結識了英國知名生物兼物理學家克里克（Francis Crick），開展DNA領域的研究。

1953年，克里克跟沃森斬獲去氧核糖核酸（DNA）雙螺旋結構的研究成果並刊載在《自然》雜誌上；也因此於1962年，和英國分子生物學家威爾金斯（Maurice Hugh Frederick Wilkins）共同獲得了諾貝爾生理及醫學獎。

1956年，沃森回到美國，加入哈佛大學生物學系，並從1968年起在冷泉港實驗室兼任，1994年成為主席，這是一個享譽全球的非營利私人科學研究與教育中心，主要研究領域包括癌症、神經生物學、植物遺傳學、基因組學、生物資訊學、分子生物學等等，曾誕生多位諾貝爾獎得主。

然而，雖然在科學領域，沃森成就斐然，但他生前亦有不少爭議，包含曾在2007年公開發表，非洲黑人與白人智力不平等的歧視言論，遭到冷泉港實驗室解除所有行政職務。

2019年，沃森又再次提出關於種族與智力關聯的看法，宣稱智商測試反映，黑人和白人的平均值存在差異，而造成差異的原因就是遺傳，這次事件導致他所有在冷泉港實驗室的榮譽頭銜都被撤銷。儘管如此，仍有不少科學家感念他曾經的幫助與扶持。

