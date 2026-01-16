諾貝爾獎換自由？馬查多白宮「獻獎」川普 代理總統酸：我絕不跪著去

國際中心／程正邦報導

美國白宮 15 日上演了一場震驚外交圈的贈禮儀式。委內瑞拉反對派領袖、2025 年諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）在拜會美國總統川普時，竟當場將象徵最高榮譽的「諾貝爾和平獎獎章」親手轉贈給川普。川普隨即欣然受贈，並將其收納於白宮。此舉雖然在美委反對派陣營激起熱議，卻也引發委國現任代理政權的公開唾棄，批評這是自貶身價的「跪求」行為。

川普喜收大禮：這是「相互尊重」的絕佳表現

會後，川普一如往常地在 Truth Social 上發文炫耀這份特殊的禮物。他感性寫道：「瑪麗亞（馬查多）為了表彰我的工作，將她的諾貝爾和平獎獻給了我。這是對尊重的完美詮釋，謝謝妳，瑪麗亞！」

馬查多在接受媒體訪問時解釋，這枚獎章代表了委內瑞拉人民對自由的渴望，轉贈予川普是為了感謝他「對恢復委國民主所展現的獨特承諾」。分析指出，馬查多此舉顯然是為了強化與川普的私人交情，尤其是在美軍近期發動斬首行動逮捕馬杜洛後，她急需確保美方在委國選後重建中的支持。

委內瑞拉代理總統羅德里格斯諷刺馬查多「獻獎」，是跪著去找川普。（圖/翻攝自羅德里格斯IG）

羅德里格斯反擊：拒絕「跪著」去華盛頓

然而，馬查多的溫情攻勢隨即遭到了委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）的冷嘲熱諷。羅德里格斯雖然是川普政府目前承認的代理政權領導人，但她顯然不滿馬查多在白宮的卑微姿態。

羅德里格斯在卡拉卡斯發表電視演說時，毫不留情地酸言：「若我身為總統必須前往華盛頓，我會昂首挺胸、帶著尊嚴踏進去，絕不會像某些人一樣跪著進去。」這番話被視為對馬查多「獻獎求寵」最嚴厲的政治批判，也揭開了委國反對派內部日益裂解的權力鬥爭。

諾貝爾委員會：頭銜不可轉讓

這場史無前例的「獎章轉贈」風波也驚動了遠在奧斯陸的諾貝爾委員會。委員會隨後在 X 上發表正式聲明劃清界線。聲明指出，雖然諾貝爾獎章實體（金牌）屬於得主私產，可以自由贈與或更換擁有人，但「諾貝爾和平獎得主」這一神聖頭銜是具有唯一性的，既不能轉讓，也無法與他人分享。

諾貝爾委員會表示：和平獎頭銜不可轉讓。（圖／翻攝自X平台 @WhiteHouse）

觀察家觀點：川普眼中的「好人」與「領導力」

儘管馬查多獻出了最高榮譽，但川普對她的評價依然顯得玩味。川普曾私下評論馬查多「人很好，但缺乏統御國家的霸氣」。這次會面雖展現了高度的政治互動，但馬查多是否能透過這枚獎章，換取她在未來委內瑞拉大選中的主導權，仍具高度不確定性。

