諾貝爾獎章不能易主？早就有人獻給納粹 也有人寧願溶掉

2026年1月15日，委內瑞拉反對派領袖馬查多赴白宮，將她2025年10月才獲得的諾貝爾和平獎章送給美國總統川普。路透社



委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）15日將她去年獲得的諾貝爾和平獎章送給美國總統川普，引發軒然大波。不過，這並非諾貝爾獎章第一次被轉贈，過去曾多個諾貝爾獎章被轉贈、出售甚至溶掉的案例，本文根據《歐洲新聞》（Euronews）整理相關案例。獎章固然可以易主，但榮譽紀錄不會因此而改變。

救助難民

2021年諾貝爾和平獎共同得主、俄羅斯記者穆拉托夫（Dmitry Muratov），於2022年6月拍賣自己的獎章，拍出1億350萬美元（約33億元台幣）高價，全數捐給聯合國兒童基金會，救助該年2月因俄羅斯入侵烏克蘭而成為難民的烏克蘭兒童。

1920年諾貝爾生醫獎得主克羅（August Krogh）、1922年諾貝爾物理獎得主波耳（Niels Bohr，量子物理先驅），在二戰期間將自己的獎章拍賣，籌錢救濟蘇芬戰爭中受影響的芬蘭民眾。他們倆的獎章後來被捐贈給丹麥的博物館。

寧願溶掉

1914年諾貝爾物理獎得主馮勞厄（Max von Laue）、1925年物理獎得主法蘭克（James Franck），在二戰期間為了避免獎章被納粹奪走，將自己的獎章交給了波耳。

波耳實驗室裡的一名化學家後來把馮勞厄、法蘭克的獎章用強酸溶解，同樣是為了不落入納粹手中。二戰結束後，諾貝爾基金會重新鑄造獎章，將獎章還給他們兩人的家人。

送給納粹

1920年獲得諾貝爾文學獎的挪威作家漢森（Knut Hamsun），是個納粹支持者，支持納粹佔領挪威。1943年，他與希特勒、納粹宣傳部長戈培爾（Joseph Goebbels）會面，把自己的諾貝爾獎章送給了戈培爾。

因為缺錢

1962年諾貝爾生醫獎共同得主華生（James D Watson），於2014年底拍賣了獎章，所得約480萬美元，聲稱這筆錢會用來支持科學研究和環保。買家是俄羅斯富翁鄂斯馬諾夫（Alisher Usmanov），不過，鄂斯馬諾夫翌年就把獎章還給華生，聲稱這是華生「理應擁有」的。

原來華生在拍賣諾貝爾獎章時，已經面臨財務困境。他在賣獎章前發表了不少種族歧視言論，導致自己名譽掃地，離開他曾經管理的實驗室；2019年，實驗室還宣布剝奪他所有頭銜、切斷一切關係，他的職涯後期與俄羅斯維持頻繁往來。

其他沒說的個人原因

與華生在1962年一起獲得諾貝爾生醫獎的英國生物學家克里克（Francis Crick），也在2013年出於個人原因而拍賣獎章，以227萬美元成交，部分所得捐贈給他自己的研究所。

1933年諾貝爾和平獎得主、英國作家安吉爾（Norman Angell），其獎章1983年拍賣，現在收藏於倫敦帝國戰爭博物館。

量子物理先驅波耳的兒子艾格．波耳（Aage Bohr），也在1975年獲得諾貝爾物理獎，其獎章兩度出現在拍賣會上，一次是2011年、另一次是2019年。

保留獎章，交出獎金

有多位諾貝爾獎得主保留了獎章，獎金則給了別人，不過不一定是捐助救世。諾貝爾獎金隨著時代演變而有所調整，目前獎金是1100萬瑞典克朗（約3773萬元台幣）。

1921年物理獎得主愛因斯坦（Albert Einstein），依照已經簽好的離婚協議，將他的諾貝爾獎金給了他的第一任妻子馬利奇（Mileva Marić）和子女。

1979年諾貝爾和平獎得主德雷莎修女（Mother Teresa），要求取消她的諾貝爾獎晚宴，把舉辦晚宴的錢和她的獎金全部捐給窮困民眾。

1990年諾貝爾生醫獎得主湯瑪斯（E Donnall Thomas）捐出獎金給自己的研究中心，支持正在進行的骨髓移殖研究。

1999年諾貝爾生醫獎得主、德裔美籍生物學家布洛貝（Günter Blobel），捐出獎金支持前東德城市德勒斯登（Dresden）的重振，並在他的家鄉蓋了一座猶太會堂。

2000年諾貝爾生醫獎得主格林嘉德（Paul Greengard），用他的獎金、以他的母親之名，成立普爾米斯特格林嘉德獎（Pearl Meister Greengard Prize），專門頒給女性科學家，以此鼓勵女性從事研究。

