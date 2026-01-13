「諾貝爾獎裡的天文」3/7開課 樂齡生優先錄取5名

（中央社記者楊淑閔台北13日電）台北天文館今天表示，3月7日起每週六上午上課，推出12週共36小時的全新課程「諾貝爾獎裡的天文」，讓學員理解人類如何建立對宇宙的認識，名額60名，樂齡學習優先錄取5名。

台北市立天文科學教育館今天發布新聞稿指出，推出全新天文科學系列課程「諾貝爾獎裡的天文」，即日起到21日開放網路報名，凡具高中畢業以上同等學歷，或年滿18歲以上、有志學習天文者皆可報名，費用新台幣2000元，若報名踴躍將以抽籤方式錄取，詳情可參閱官網「活動報名總覽」專區。

廣告 廣告

台北天文館表示，12週共36小時的課程將以歷屆諾貝爾物理獎中與天文學相關的研究成果為主軸，從觀測技術的突破、恆星與宇宙的物理機制，到現代宇宙學的重要觀念，帶領學員循序理解天文學如何透過關鍵發現，逐步建立今日對宇宙的認識。

館方說，為鼓勵55歲以上樂齡學習，特別保留5名優先錄取名額。修業合格者可依教育部「非正規教育學習成就認證辦法」規定，取得2學分認證。（編輯：黃世雅）1150113