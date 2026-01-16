諾貝爾獎轉贈非首見！最爭議一次與納粹有關

▲委內瑞拉反對派領袖、2025年諾貝爾和平獎得主馬查多（María Machado），15日訪美與川普（Donald Trump）會見時，將自己的和平獎獎章轉贈給川普，兩人開心合影。（圖／路透／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 委內瑞拉反對派領袖、2025年諾貝爾和平獎得主馬查多（María Machado），15日訪美與川普（Donald Trump）會見時，將自己的和平獎獎章轉贈給川普，川普也開心收下並燦笑合影。不過，諾貝爾和平中心強調，諾貝爾和平獎得主的頭銜是不能被轉贈的，也有學者出面批評馬查多，認為她欠缺對諾貝爾和平獎的尊重。事實上，這並非首次諾貝爾奬被轉贈，有歐洲媒體整理了過去諾貝爾奬被轉贈或拿出去拍賣的紀錄，一次最具爭議的歷史還與納粹德國有關。

根據《Euronews》報導，諾貝爾基金會強調，諾貝爾奬一旦授予，相關頭銜便不可撤銷、共享或轉讓，獲獎者的頭銜永久屬於獲獎者本人。獎章或證書可以贈送或拍賣，但這不代表頭銜會因此轉予他人。

諾貝爾奬章曾多次拿出被拍賣

事實上，諾貝爾奬得主把獎章拿出來拍賣的情況曾多次發生，2021年的諾貝爾和平獎得主、俄羅斯記者穆拉托夫（Dmitry Muratov），也是在得獎隔年便將自己的獎章拿出拍賣，並宣布會把拍賣所得全數捐給聯合國兒童基金會，用於救助當年俄烏戰爭爆發後，大批淪為難民的烏克蘭兒童。最終穆拉托夫的諾貝爾和平奬章以1.035億美元的天價成交。

而在二次世界大戰初期，諾貝爾物理獎得主、丹麥物理學家玻爾（Niels Bohr）和克羅格（August Krogh），也曾把獎章拿出拍賣，以籌集資金救助芬蘭平民。之後買下兩人諾貝爾奬章的買家，又將奬章回捐給了丹麥的博物館。

曾有諾貝爾獎得主將獎章轉贈納粹宣傳部長

然而，並非所有諾貝爾獎易主都成為助人美談，最具爭議的一次諾貝爾獎轉贈，是1920年諾貝爾文學獎得主、挪威作家漢森（Knut Hamsun），在二戰期間將自己的諾貝爾獎章轉贈給臭名昭著的納粹宣傳部長戈培爾（Joseph Goebbels）。漢森曾與希特勒和戈培爾見面，他還說過支持納粹德國佔領挪威。

