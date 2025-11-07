諾貝爾生醫獎得主來台 首站赴陽交大演講

諾貝爾得主Rothman來台演講。（攝/畢翔）

國立陽明交通大學4日舉辦「奈米生物學製藥應用」國際研討會，現場重量級學者齊聚，包含2013年諾貝爾生醫獎得主James Rothman、日本外泌體權威落谷孝広（Takahiro Ochiya）應邀發表主題演講。此盛會由台寶生醫董事長、前陽明交大校長郭旭崧傾力邀請，期望促成台灣與世界頂尖的生醫學術圈交流，協助台灣生技站上國際舞台。





此次與會學者除了兩位國際級大師外，還匯集了海內外多位頂尖學者，包括陽交大副校長楊慕華、天普大學前副校長戴海龍、台大口腔生物科學研究所副教授周涵怡、陽交大特聘教授蔡亭芬、陽交大藥學院長黃奇英等人。

James Rothman揭示神經訊息傳遞背後的運作過程——突觸小泡（synaptic vesicle）如同一瓶「被搖晃的香檳」，內部儲存著巨大的能量，而鈣離子則是拔開木塞的瞬間引爆器。Rothman將此現象稱為「渦輪化（turbocharging）」，並指出這是神經系統經過數億年演化所達成的「完美極限」。





「當我們能在原子層級解開它的結構時，我們或許就能真正理解，大腦是如何在物理極限內思考的。」Rothman表示，這項研究不僅解釋了人類大腦能在毫秒內處理訊息的原因，更為理解學習、記憶與神經疾病的機制奠定了基礎。





為了一睹Rothman的風采，陽交大師生擠爆會場，台下座無虛席，不僅現場140個座位坐滿，許多學生不惜坐在演講廳走道以及樓梯處，現場師生超過200人。

諾貝爾得主Rothman演講，陽交大師生擠爆會場。（攝/畢翔）

落谷研究癌症檢測新方法 細胞外囊泡成關鍵

來自東京大學的落谷孝広深入剖析「細胞外囊泡（Extracellular Vesicles, EVs）」在癌症轉移與臨床應用中的關鍵角色。落谷指出，癌細胞在缺氧、低營養或酸化等壓力環境下，會分泌出與正常細胞完全不同的外泌體，這些微小囊泡猶如「分子信使」，能攜帶 DNA、mRNA及代謝物等，穿越血液與淋巴系統，為癌細胞「預先整地」，促進轉移的發生。

因此，落谷教授進一步介紹以 EV 為基礎的癌症早期檢測技術。由於癌細胞衍生的 EVs 具有獨特的表面標誌與分子組成，它們成為液態活檢（liquid biopsy）的理想標的。未來有機會實現同時辨識多種癌症類型與分型，達到非侵入性、即時監測疾病的目標。

來自東京大學的落谷孝広教授。（攝/畢翔）

海內外學者齊聚 發表生醫技術突破

天普大學研究權威戴海龍，展示其突破性的研究成果——利用「二次諧波產生」（Second Harmonic Generation, SHG）光學方法，實現對分子穿透細胞膜過程的精確觀測。戴海龍指出，傳統的螢光標記法受限於解析度不足，且標記物過大，如同「讓猴子背著大象移動」，無法真實反映分子動態。





戴海龍研究發現，新方法能清楚分辨細菌多層細胞壁的動態，解決了長期以來的觀測難題。此成果為藥物遞送、抗生素研究及細胞通透性提供前所未有的依據，也為未來在奈米醫學、皮膚藥理及抗菌機制等領域的研究奠定了技術基礎。





長年推動台灣胞外體學會的周涵怡，深入剖析了高致死率的口腔癌為何難以治療。她指出，口腔癌不僅容易轉移，更棘手的是其獨特的「腫瘤微環境」。周涵怡團隊開發出一種新型奈米藥物載體。此技術能將特定藥物精準送達癌細胞內部，作為對抗腫瘤的新利器，未來也極具潛力拓展至纖維化等其他疾病的標靶治療。





長期耕耘精準醫療的黃奇英指出，天然外泌體本身充滿了高度「異質性」，這是將其開發為標準化藥物的最大瓶頸。為此，其團隊致力於開發「工程化外泌體」平台。一是利用特定的「新型胜肽藥物」 預先刺激幹細胞，使其轉化為能大量分泌特定療效因子的「超級細胞」；二是利用半導體晶片技術，將特定藥物高效地「射入」外泌體中，克服了傳統裝載效率低落的問題。





來自陽交大的蔡亭芬鎖定了位於人類第四號染色體上的關鍵「長壽基因」— CISD2。她的團隊長期研究發現，CISD2是維持粒線體功能與細胞鈣離子平衡的核心因子。同時團隊進一步篩選並開發出能「活化」CISD2的關鍵小分子藥物。顯著增加膠原蛋白與玻尿酸含量，展現了從基礎長壽研究邁向實際應用的卓越成果。

天普大學前副校長戴海龍。（攝/畢翔）

力促交流 郭旭崧：協助台灣生技站上國際

在論壇的壓軸，由陽交大前校長郭旭崧親自上台致閉幕詞，郭旭崧表示，由衷感謝所有遠道而來的貴賓講者，帶來如此精彩的演說，相信在座的每位聽眾都受益良多。同時，也感謝現場師生，以及許多產業界的領袖——如訊聯董事長蔡政憲，全程聆聽、熱情互動。





郭旭崧更強調，感謝SBC董事長陳燦堅，兩人長期秉持著「協助台灣生技站上國際舞台」的理念，邀請諾貝爾獎得主來台灣與學界及產業界交流；陳燦堅出錢出力、用心安排，令人佩服。期望透過這樣高規格的頂尖交流，持續激發台灣的學術與產業圈。