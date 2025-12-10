諾貝爾發布會喊卡！和平獎得主馬查多行蹤成謎 昔喊：把獎項獻給川普

馬查多長年投入民主運動，即使面對政治打壓，仍堅持以非暴力方式爭取自由選舉與制度改革。（圖／達志／美聯社）

挪威諾貝爾研究所10日宣布，原定在奧斯陸舉行的新聞發布會取消，因獲得諾貝爾和平獎的委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）目前下落不明。據悉，馬查多最後一次公開露面是在1月9日，她當時參加了在加拉加斯的示威，抗議總統馬杜羅（Nicolás Maduro Moros）連任第三屆總統。

《衛報》（The Guardian）報導，諾貝爾研究所原定在奧斯陸舉行的記者會臨時取消。發言人表示，「我們無法提供馬查多何時、如何抵達頒獎典禮的進一步資訊」。研究所聲明指出，馬查多本人曾在受訪時提到，前往奧斯陸的行程極具挑戰，因此目前尚無法確定她抵達的時間與方式。對此，馬查多團隊未作回應。

儘管馬查多行蹤成謎，但她的家人已抵達奧斯陸，包括母親、2個兒子及女兒索薩（Ana Corina Sosa）。馬查多母親透露，自己已有1年未見女兒，每天都祈禱能在頒獎典禮見到她，倘若最後無法成真，也會尊重上帝的安排。據悉，若馬查多始終沒有現身，獎項將由女兒代領。

報導指出，馬查多是今年諾貝爾和平獎得主，以表彰她努力拯救委內瑞拉，使其免於成為「殘酷的威權國家」。由於美國總統川普（Donald Trump）上任後積極打擊加勒比海沿岸的毒品走私活動，馬查多曾在社交平台上表示，她要將此獎獻給「委內瑞拉受苦的人民，以及對我們事業給予果斷支持的川普總統」。

馬查多的下落目前未公開，但有報導稱她已抵達歐洲，可能在美國協助下經波多黎各秘密離開委內瑞拉。委內瑞拉總檢察長薩阿布（Tarek William Saab）則稱，馬查多被控「陰謀、煽動仇恨及恐怖主義」，若前往挪威領獎將被視為「逃犯」。此次新聞發布會取消引發外界關注，也凸顯馬查多前往奧斯陸面臨重重挑戰。

