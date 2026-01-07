諾貝爾眼科導入SMART Pro 4.0及微創3.0 SMILE Pro 專家呼籲選擇專業團隊
【記者 陳顗喆／台北 報導】隨著用眼型態改變與高度近視人口持續增加，全球視力矯正技術不斷演進，從傳統眼鏡、隱形眼鏡、雷射視力矯正，到近年快速發展的植入式隱形眼鏡（ICL），視力矯正醫療已正式邁入被稱為「第四波視力矯正革命」的 4.0 時代。此一階段的核心精神，不再侷限於單一技術，而是強調「全眼評估、全術式整合與高度客製化醫療」。
台灣眼視光醫學會理事長張朝凱教授表示，在第三波雷射視力矯正技術持續精進的同時，諾貝爾眼科已率先完成近視雷射 4.0 的完整佈局。從微創3.0 SMILE Pro到整合全光波 LASIK 4.0、SMART T-PRK 4.0 與 SMART Pro 4.0 等多元術式，依據不同角膜條件、度數與用眼需求，讓雷射視力矯正由單一術式走向全方位客製化。
台北敦南諾貝爾眼科診所院長胡自得醫師表示，微創3.0 SMILE Pro 是在既有 SMILE Pro 2.0 基礎上，升級為新一代全飛秒近視雷射技術。
桃園青埔諾貝爾眼科診所院長簡乾證醫師也指出，微創3.0 SMILE Pro 可系統化導入醫師近期臨床經驗與手術數據，使手術過程更穩定。
台南諾貝爾眼科診所院長黃萱醫師表示，微創3.0 SMILE Pro 的導入，象徵近視雷射正式進入「AI 輔助臨床決策」的新階段，透過設備優化與 AI 持續學習雙軌並進，有助於提升視覺品質。
南港諾貝爾眼科診所院長趙振程醫師指出，不論是雷射視力矯正 4.0 或植入式隱形眼鏡 4.0，都顯示視力矯正已從設備導向，轉為以個人條件與生活需求為核心的客製化醫療。
高雄諾貝爾眼科診所院長鄭宇庭醫師表示，除近視雷射 4.0 外，諾貝爾眼科亦規劃於 2026 年導入新一代植入式隱形眼鏡ICL4.0，進一步擴展高度近視與角膜條件受限族群的矯正選擇。
專家呼籲：選擇 4.0 技術，更要選擇專業團隊
最後台灣眼視光醫學會理事長張朝凱教授提醒，民眾在選擇屈光視力矯正時，應重視完整術前評估，並優先選擇具備全術式整合能力與臨床經驗的專業醫療團隊，才能在安全前提下，獲得高品質的視覺成果。
想了解哪一種「近視雷射（全光波 LASIK、SMART T-PRK、SMART Pro 4.0 或 SMILE Pro 3.0）」最適合您？立即預約專業評估，迎接專屬於您的新視界。預約專線：02-2740-9898詳見諾貝爾眼科官網。(圖／諾貝爾眼科提供)
