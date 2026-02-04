諾貝爾經濟學獎得主來台開講 提出「終止風險」新觀點

Engle教授提出「終止風險」（Termination Risk）來說明企業預見終點來臨時的策略轉變，並據此調整經營方針。圖／翻攝畫面





面對氣候變遷對全球金融市場帶來的衝擊，東海大學昨邀請2003年諾貝爾經濟學獎得主、紐約大學史登商學院榮譽教授 Robert F. Engle III 蒞校演講，從計量經濟與金融風險管理角度，剖析氣候風險如何影響企業決策與資本市場，並提出「終止風險」的新觀念，為政府與企業因應淨零轉型提供不同思考。

東海大學表示，「諾貝爾獎大師講座」昨在校內人文大樓茂榜廳舉行，由校長張國恩、董事長吳清邁與夫人賴兆貞、副校長劉正、管理學院院長曾俊堯等人出席，現場座無虛席。Engle以「A Financial Approach to Climate Risk（以財務方法探討氣候風險）」為題，指出氣候變遷不僅是環境或科學議題，更是一項必須被市場「定價」與「管理」的金融風險。

廣告 廣告

Engle說明，氣候風險可分為兩類，一是颶風、洪水等極端氣候造成、具地理特定性的「實體風險」，另一類則是政策、法規與技術轉變引發的「轉型風險」。他強調，金融市場已開始透過投資組合與避險工具回應這些不確定性，投資人也必須重新評估企業在氣候衝擊下的長期價值。

談及近年研究成果，Engle進一步提出「終止風險」概念，指出當企業預期某項資產或產業終將走向消失，經營策略將隨之改變，例如停止長期投資、縮減維修支出，轉而透過高股利或庫藏股回饋股東。他以部分海濱飯店與傳統化石燃料產業為例，認為相關企業已開始出現「資本返還取代擴張」的趨勢，顯示市場早已嗅到終點將至。

曾俊堯表示，Engle的分析顯示，即使政治環境存在變數，市場機制仍將驅動企業朝低風險、低成本方向調整。劉正也轉述，Engle對未來能源轉型抱持審慎樂觀，認為隨著人工智慧推升用電需求，太陽能與風力等再生能源因成本快速下降，將在全球能源供給中扮演更關鍵角色。

在與學者對談中，Engle被問及台灣中小企業如何因應氣候風險時指出，採用再生能源不只是回應政策要求，更有助降低長期成本與能源價格波動風險。他也提到，台灣即將上路的碳費制度，雖費率低於歐盟，但對能源高度仰賴進口的台灣而言，發展綠能是兼顧減碳與經濟安全的必要選項。

面對氣候變遷引發的全球金融市場波動，東海大學特別邀請2003年諾貝爾經濟學獎得主演講。翻攝畫面

Engle教授以「A Financial Approach to Climate Risk（以財務方法探討氣候風險）」為題發表。翻攝畫面

更多東森新聞報導

2025諾貝爾經濟學獎揭曉 3學者獲殊榮

姚仁喜榮膺東海大學名譽工學博士 感性回憶母校時光

諾貝爾和平獎得主「獻獎」給川普！白宮轉發：川普是和平總統

