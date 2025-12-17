諾貝爾經濟學獎得主台大開講 剖析全球化下不平等的解方

台大校長陳文章（右）致贈紀念品給諾貝爾經濟學獎得主埃里克·馬斯金（左）。（圖／台大）

台灣大學「宋恭源先生頂尖研究講座」與世界和平基金會（IPF）、中央研究院及多所國內大學聯合推動的「台灣橋樑計畫（Taiwan Bridges Program）」，於12月15日邀請2007年諾貝爾經濟學獎得主埃里克．馬斯金（Eric S. Maskin）在台大發表「全球化為何未能減少不平等」專題演講。他在演講中強調解決不平等的根本途徑在於提升低技術勞動力素質，其中教育與技能培訓，更是關鍵因素。

馬斯金指出，過去 20 年來的全球化浪潮為世界帶來商品交流的同時，全球化的生產模式更是近年所特有的現象。雖然新興經濟體透過全球分工取得顯著的經濟成長，但同時卻加劇新興國家內的所得不平等。

馬斯金指出此結果令人驚訝，與經濟學的重要基本原理「比較利益法則」的預測背道而馳。法則預測，全球化應能提升新興國家對低技術勞工的需求，進而提升其薪資並降低高技術勞工的薪資，最終縮小所得差距。然而，過去數十年的數據顯示，許多新興經濟體（如中國大陸、印度）在享受全球化帶來經濟增長的同時，國內不平等現象卻不減反增。

針對此一悖論，馬斯金提出一套基於匹配理論的替代模型。他分析，當前的全球貿易特徵已從單純的當地生產後貿易，轉變為「生產過程的國際化」。他在新理論將勞工的技能分為多個等級，在新興經濟國家中佔較多比例的中低技術勞工，因為生產的全球化，跨國企業為中等技術勞工帶來全新的工作機會，使得中技術勞工的薪資收入有顯著的提升。然而，在最底層的低技術勞工卻因技能不足，無法進入全球生產網絡，面臨薪資停滯的困境，從而加劇新興經濟社會的所得分配不均。

面對全球化的衝擊，馬斯金強調，貿易保護與反全球化並非良方，這會扼殺全球化帶來的巨大經濟效益。他呼籲解決不平等的根本途徑在於「提升低技術勞動力素質」，新興國家政府應扮演關鍵角色，透過提供補貼或稅收優惠激勵企業培訓員工，或由公部門直接挹注資源於職業技能教育，賦予低技術勞工參與國際分工的能力，使其能共享經濟果實。馬斯金教授也特別舉例如巴西推行的「有條件現金轉移」 政策作為成功案例，證明透過教育投資能有效減緩所得不均的問題。

演講後的問答環節氣氛熱烈，台大師生展現出高度的學術熱忱，提問踴躍。針對學生提問關於「自動化與 AI 科技」是否也是加劇不平等的元兇，馬斯金回應，雖然科技進步短期內可能造成工作流失，但如同工業革命的歷史經驗，長期而言將創造新的工作型態，核心關鍵仍在於如何透過教育體系讓勞動力適應新的生產模式。

此外，台大師生亦針對雙語能力、多層級企業管理及政治制度等多元變數對理論的影響提出探討，而馬斯金也展現大師風範，逐一與在場師生闡述他對這些因素的看法。最後，馬斯金也對當今的經濟政策提出建言，呼籲政府應多投入資源於技能教育之中。

