諾貝爾經濟學獎得主台大開講：廣納型制度是國家成功關鍵

台大校長陳文章（右）致贈紀念品給諾貝爾經濟學獎得主詹姆斯．羅賓遜（左）。（台大提供）

台大「宋恭源先生頂尖研究講座」於17日邀請2024年諾貝爾經濟學獎得主、美國芝加哥大學哈里斯公共政策學院大學講座教授詹姆斯．羅賓遜，以「國家為何失敗」為題發表專題演講。他強調，廣納型經濟制度 (inclusive economic institutions)，能創造廣泛參與的機會，讓具備能力與創意的人才脫穎而出，這同時與政治權力較為分散、且國家具備執行法治與保障財產權能力的政治制度密不可分。

羅賓遜教授為當今政治經濟學、制度經濟學與比較發展研究領域的頂尖學者，其研究深刻改變國際學界對「國家為何會失敗」的理解，並為制度、歷史與經濟發展之間的關係奠定重要的分析框架。

2024年，他與美國麻省理工學院教授戴倫．艾塞默魯、賽門．強生共同獲頒諾貝爾經濟學獎，以表彰其在制度形成與演化理論上的開創性貢獻，特別是對「政治與經濟制度如何形塑國家繁榮與貧困」的深刻分析，增強學界對於政治體系與經濟發展之間關係的理解。

在演講中，羅賓遜以英國工業革命為例，剖析經濟成長與技術突破背後的制度性根源，並引導聽眾思考，為何某些社會比其他社會更具創新能力與科技活力？他指出，經濟成長的核心不僅在於科技本身，而在於能否建立支持創新的制度環境。

羅賓遜進一步以燈泡的發明為例，說明專利制度本身即是一種關鍵的制度設計。他強調，專利制度的核心功能，在於為創新者提供清楚且可信的誘因，確保創意與努力能獲得合理回報，從而促進長期的技術進步與經濟發展。專利制度亦是典型的廣納型經濟制度 (inclusive economic institutions)，能創造廣泛參與的機會，實施公正法律制度、維持公平競爭的環境，讓具備能力與創意的人才脫穎而出。

羅賓遜也指出，廣納型經濟制度的形成，與政治制度密不可分。唯有在政治權力較為分散、且國家具備執行法治與保障財產權能力的情況下，創新誘因才能長期維持。他以南北韓為對照舉例說明，即便地理與文化條件相近，政治制度的差異仍會深刻影響經濟表現，顯示經濟成就的差距，本質上是制度選擇的結果。

