諾貝爾經濟學獎得主專訪／羅賓森撰文挺台對民主世界重要性

芝加哥大學教授羅賓森（James A. Robinson）將於12月16日來台參加經濟日報主辦的「大師論壇」，羅賓森對台灣相當友善，曾在國際媒體上撰文支持台灣對民主世界的重要性，並稱讚台灣成功轉型為「包容性社會」。

羅賓森2018年底時曾來台，為《自由的窄廊》一書作專題演講，談他寫這本書的起因、分析以及結論，當時他也曾到台大經濟系短暫授課。而台大「國際政經學院」今年招聘第一批學生，師資倍受矚目。

校方證實，羅賓森受聘為學院的榮譽講座，將於12月來台短期講學。

廣告 廣告

羅賓森與麻省理工學院教授艾塞默魯（Daron Acemoglu）和江森（Simon Johnson），於2024年共同獲頒諾貝爾經濟學獎，主要是表彰他們對社會制度如何形成並影響國家繁榮的研究，不僅彰顯其研究的重要性，更確立羅賓森等人在當代經濟與政治學界的地位。

1960年出生於英國的羅賓森，於倫敦政治經濟學院經濟系畢業，隨後在華威大學和美國的耶魯大學分別拿到碩、博士學位。

羅賓森曾經在墨爾本大學、南加州大學、和加州大學柏克萊分校任教，也在哈佛大學當過講座教授，目前則是芝加哥大學哈里斯公共政策學院及政治系的教授。他長年投入研究政治制度、經濟發展與歷史演變之間的關係，致力於推動跨國學術對話與全球衝突研究。

橫跨政治學與經濟學的紮實背景，加上從1990年代初期起親自前往哥倫比亞、玻利維亞到波札那等地的第一手觀察和研究，讓羅賓森的研究結合了理論模型、歷史分析與實地調查，尤其對拉美、非洲與亞洲的政治經濟結構，有著深入且實證性的觀察。

他與艾塞默魯合著的《國家為什麼會失敗：權力、富裕與貧困的根源》，自2012年出版以來已譯為40餘種語言，廣泛影響全球政策思考與學術研究。此書不僅在學界具有重要地位，也為公共政策、國際發展與民主轉型提供深刻啟發，顯示其學術研究與實務應用的緊密連結。

【2025大師論壇】詹姆斯‧羅賓森 立即預約報名

【看原文連結】

更多udn報導

立威廉罹癌二期！400萬開刀切腫瘤續命 躺病床照曝

零售業寒冬？月薪10萬元也走人 過來人吐苦水

別再用水洗生肉！最嚴重恐「敗血症」醫列4正確步驟

90歲阿伯靠1200張00878季領48萬 不敗教主亮明細