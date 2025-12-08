諾貝爾經濟學獎得主專訪／美社會兩極化 川普非根源

問：美國總統川普上台之後，作風截然不同於以前的總統，你覺得現在美國是什麼樣的政治與經濟體制？

答：美國社會逐漸趨向兩極化，在文化上、經濟上、社會上都是如此，但我想這一切不能都歸因於川普總統，他不是這些問題的根源，他只是反映美國的這些問題而已。美國一大問題在於，很多美國人對於體制並沒有太多信任感，這會讓個人化的作風有不少運作空間。

美國人為何不太信任體制，是因為政治人物隔絕於一般人，不了解一般人會遇到的問題。皮尤研究中心（Pew Research Center）去年的調查顯示，85%的美國人認為民選政治人物並不在乎一般人。由於川普的背景，他知道如何與一般選民互動，比之前的其他總統更了解，也因此而勝選。

目前來看，在AI等領域，美國目前還沒有喪失科技上的優勢，但如果移民政策改變，不知優勢是否能持續。美國是移民社會，如果排除新移民，可能終將影響美國的經濟競爭力。

問：川普政府的策略是要讓製造業回流美國，「讓美國再度偉大」，這樣的目標有可能達成嗎？

答：美國的薪資及製造成本都比較高，因此要讓製造業回到美國，這是不合理的期待。就算是使用關稅政策，或是像拜登總統採取補貼等政策，還是不可能達成讓製造業回到美國的目標，不論是成本結構或是專業人才數量，都很難與中國大陸、台灣、南韓、泰國等競爭。

問：美國與中國分別以不同的政經體制成為全球最大及次大的經濟體，這是否代表通往經濟繁榮的路不只一條？中國的政治體系可以支撐經濟持續成長嗎？

答：我想不可能。我在《國家為什麼會失敗》這本書中提到，在世界歷史上，以中國這樣的制度，並沒有成功的先例。中國經濟雖然有許多年維持高速成長，但不可能一直持續，主要是出在制度問題，「權力會造成腐化，絕對的權力會造成絕對的腐化」。

看文化大革命的經驗可得知，如果個人權力凌駕於人民之上，這樣的體系不會長期成功。當然，中國經濟發展讓人印象深刻，我還在英國求學時，蘇聯也相當繁榮，號稱正要追趕上美國。蘇聯曾經有過50多年榮景，但到1990年代還是解體了。

從企業家馬雲忽然消失在公眾視野，就可以看出中國這樣的體系不會長期成功。我稱這種社會是「榨取型」社會，少數人獨享政治權力及財富。歷史上曾經出現過很多次這樣的制度，但都不能長久存在。

