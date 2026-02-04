諾貝爾經濟學獎得主東海大學開講 Robert F. Engle III以財務金融新思維破解氣候風險與挑戰

《圖說》諾貝爾經濟學獎得主Robert F. Engle III東海大學開講。

【民眾網諸葛志一臺中報導】面對氣候變遷引發的全球金融市場波動，東海大學特別邀請2003年諾貝爾經濟學獎得主、紐約大學史登商學院榮譽教授Robert F. Engle III蒞校主講，從計量經濟角度深入分析氣候風險如何重塑全球金融體系，並提出新穎的「終止風險」（Termination Risk）概念，為企業與政府在淨零轉型路徑上提供重要指引。

東海大學諾貝爾獎大師講座 2日於人文大樓茂榜廳舉行，校長張國恩、董事長吳清邁與夫人賴兆貞、副校長劉正、管理學院院長曾俊堯與多位校內一級主管均出席與會，並由國際長廖敏旬擔任活動主持人。此次講座中，Engle教授以「A Financial Approach to Climate Risk（以財務方法探討氣候風險）」為題發表演說，指出氣候變遷不只是科學議題，更是必須被定價與管理的金融風險。他並與財金系教授郭一棟，以及曾受教於其門下的中央大學財金系教授高櫻芬進行深度對談。

Engle教授首先將氣候風險劃分為兩大類，第一類是源於極端氣候事件如颶風、洪水，具有地理特定性的實體風險（Physical Risk）；第二類則是因政府政策、法規或技術變革造成市場波動所帶來的轉型風險（Transition Risk）。為了因應這些風險，他提出以「避險投資組合」（Hedge Portfolios）作為量化應對策略，並運用紐約大學 V-Lab 平台上的 CRISK（氣候風險指標），協助投資人衡量金融機構在氣候危機發生時可能面臨的資本缺口，更接著展示截至2026年1月底前，美、中、台及全球的最新數據和變動趨勢。

曾俊堯表示，此次講座的另一焦點是針對「終止風險」（Termination Risk）的分析討論。Engle教授以即將因海平面上升而消失的豪華海濱飯店為例，說明企業預見終點來臨時的策略轉變，包括停止維修、縮減投資，並透過高股利發放或股票回購將現金返還給投資人。他進一步觀察到，目前傳統化石燃料產業正出現類似情況，資本返還與併購取代擴張，顯示企業早已意識到「終止風險」的存在，並據此調整經營方針。他強調，即使美國川普政府試圖重振煤炭與化石能源，但市場運作仍會驅動企業轉型。

劉正亦指出，儘管面臨政治上的不確定性，Engle教授對未來依然抱持樂觀態度。他認為AI的高速發展將推升電力需求，而具有成本低廉與部署快速優勢的太陽能與風力發電，將成為供應主力。Engle教授同時呼籲取消氣候規範的國家不應成為「搭便車者」（Free rider），並提倡唯有透過跨國企業、學術界與各國政府的協作努力，才能達成正向連鎖反應。他深信，經濟成本考量與民眾對氣候災害的關注，終將推動全球回歸氣候緩解的正軌。

對談環節時，郭一棟教授向Engle教授請益台灣中小企業該如何因應長期氣候風險，Engle教授表示，隨著再生能源成本下降，採用綠能不只是為了合規，更能降低成本與風險。他指出，市場機制會驅使企業轉向更便宜的能源選項，這不需要依賴政府資金，而是私人資本的自然流動。

對於台灣即將於今年5月開始徵收碳費，Engle教授認為雖然費率低於歐盟，但對缺乏天然資源的台灣而言，發展再生能源不僅是減碳，更是降低對進口化石燃料依賴、規避國際能源價格波動風險的最佳策略。

講座最後，由張國恩校長親自頒發榮譽教授聘書予Engle教授，並致贈琉璃教堂作為紀念。