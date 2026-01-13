諾貝爾經濟學獎得主Robert Engle III 2/2日東海大學解碼「氣候風險的金融定價」

《圖說》諾貝爾經濟學獎得主Robert Engle III 。（東海大學提供）

【民眾網諸葛志一臺中報導】東海大學宣布，將於2026年2月2日舉辦重量級國際講座，邀請2003年諾貝爾經濟學獎得主、紐約大學史登商學院榮譽教授Robert F. Engle III蒞臨台灣，以「A Financial Approach to Climate Risk（以財務方法評估氣候風險）」為題，從金融計量與風險模型的角度，示範如何將過去被視為難以預測的氣候衝擊，轉化為可被衡量、定價與管理的財務風險。

廣告 廣告

本次座談將由東海大學熟悉 Engle 教授學術貢獻的財金系郭一棟教授、以及當年在美國受教於Engle門下的中央大學高櫻芬教授擔任與談人。郭教授和高教授提到，Engle教授以建立「自回歸條件波動模型，ARCH」奠定現代金融風險分析基礎，其研究深刻影響全球資本市場、金融監理與投資實務。近年來，他將研究重心延伸至氣候變遷，試圖回答一個困擾企業與金融圈的關鍵問題：當極端氣候不再是偶發事件，而是「可預期的不確定性」，現行的財務模型是否已準備好應對？

東海大學校長張國恩分析，Engle教授的研究貢獻，在於將原本抽象、模糊的不確定性，轉化為可被納入金融模型的關鍵變數。這對需要進行長期資產配置的金融機構，以及正面臨轉型壓力的製造業與高碳排產業而言，具有高度實務參考價值。

管理學院院長曾俊堯亦指出，面對氣候變遷與全球風險交織的未來，企業在推動ESG與永續轉型時，最大的挑戰往往不在於理念宣示，而在於缺乏可落地、可決策的風險衡量工具。Engle教授的研究，正好補上企業從理念走向制度化治理的關鍵一哩路。