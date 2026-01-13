諾貝爾經濟學獎得主Robert Engle III 2/2日東海大學解碼「氣候風險的金融定價」
【民眾網諸葛志一臺中報導】東海大學宣布，將於2026年2月2日舉辦重量級國際講座，邀請2003年諾貝爾經濟學獎得主、紐約大學史登商學院榮譽教授Robert F. Engle III蒞臨台灣，以「A Financial Approach to Climate Risk（以財務方法評估氣候風險）」為題，從金融計量與風險模型的角度，示範如何將過去被視為難以預測的氣候衝擊，轉化為可被衡量、定價與管理的財務風險。
本次座談將由東海大學熟悉 Engle 教授學術貢獻的財金系郭一棟教授、以及當年在美國受教於Engle門下的中央大學高櫻芬教授擔任與談人。郭教授和高教授提到，Engle教授以建立「自回歸條件波動模型，ARCH」奠定現代金融風險分析基礎，其研究深刻影響全球資本市場、金融監理與投資實務。近年來，他將研究重心延伸至氣候變遷，試圖回答一個困擾企業與金融圈的關鍵問題：當極端氣候不再是偶發事件，而是「可預期的不確定性」，現行的財務模型是否已準備好應對？
東海大學校長張國恩分析，Engle教授的研究貢獻，在於將原本抽象、模糊的不確定性，轉化為可被納入金融模型的關鍵變數。這對需要進行長期資產配置的金融機構，以及正面臨轉型壓力的製造業與高碳排產業而言，具有高度實務參考價值。
管理學院院長曾俊堯亦指出，面對氣候變遷與全球風險交織的未來，企業在推動ESG與永續轉型時，最大的挑戰往往不在於理念宣示，而在於缺乏可落地、可決策的風險衡量工具。Engle教授的研究，正好補上企業從理念走向制度化治理的關鍵一哩路。
其他人也在看
謝國樑霸氣喊話！基隆3萬通勤族放心 TPASS預算市府扛了
由於總預算卡關，TPASS通勤月票相關中央補助經費恐受影響。基北北桃4市12日決定將由地方籌款代墊，短期內民眾權益不會受到影響。13日上午，基隆市長謝國樑表示，上午市務會議有進行討論，市府會有周延的作法，確保通勤市民的權益不受影響。中時新聞網 ・ 57 分鐘前 ・ 發表留言
綠指基市預算執行率死當 藍駁前朝執政期間已延宕
（中央社記者王朝鈺基隆13日電）民進黨今天批評基隆市長謝國樑113年度預算執行率僅36.95％，市政執行「死當」。國民黨基隆市黨部發言人林祐德說，低執行率案件多為前朝執政期間就已延宕，非近期施政問題。中央社 ・ 29 分鐘前 ・ 發表留言
低溫心血管大警報！彰化48小時105人送醫 6長輩OHCA命危
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導大陸冷氣團來襲，加上輻射冷卻效應，全台早晚氣溫明顯下探，低溫也讓急病送醫案件暴增。彰化縣消防局統計，從1月11日上午8點...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
謝國樑：基隆TPASS通勤族權益不受影響
（中央社記者王朝鈺基隆13日電）115年度中央政府總預算案卡關，恐影響TPASS補助，基隆市長謝國樑今天說，不管發生什麼情況，基隆市通勤族使用TPASS的權益不會受到任何影響，請市民安心。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
疑前男友蓄意衝撞! 轎車翻落邊坡 女駕駛一度受困
中部中心/邱俊超 苗栗報導苗栗縣銅鑼鄉，10日晚間發生一起車禍，有一輛自小客車，追撞前車，導致前車翻落3公尺深的邊坡，女駕駛一度受困車內，警消獲報後趕抵現場，將人救出送醫，肇事的男駕駛，沒有離開，也輕傷送醫。女方指控，這是一起蓄意衝撞案，嫌犯就是自己的前男友！恐怖情人前男友追撞前女友。透過監視器畫面，看到在馬路的過彎處，前後兩輛車都高速行駛，這時後車擦撞前車的車尾，導致前車失控，從畫面上消失，後車男駕駛迅速打開車門，前往查看，被追撞的車子，翻落邊坡，呈現四輪朝天的狀況！恐怖情人前男友追撞前女友。目擊民眾是苗栗銅鑼鄉興隆村的居民，案發在10日晚間將近八點，警方與消防隊獲報後，分別派人趕往現場。車子掉入三公尺深邊坡，車內有一人受困，由消防人員協助傷者脫困！追撞前車的郭姓男駕駛，沒有離開現場，等待傷者被拉上路面！連人帶車翻落，邱姓女駕駛，主述右邊肩膀及頭部疼痛，還好她意識清楚，被送往醫院治療。看看當事車輛，挨撞又翻車之下，車體扭曲變形，女方指控，這是一起蓄意衝撞案，涉嫌想要她命的，就是自己的恐怖前男友，由警方後續調查。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：苗栗轎車翻落邊坡 女駕駛一度受困怒控前男友蓄意撞 更多民視新聞報導恐怖情人街頭報復！基隆男毒駕狠撞前女友 凌晨投案遭送辦追撞車禍案外案! 恐怖情人互控縱火.殺人未遂雙送辦二寶爸下藥性侵女同事還辯「被仙人跳」 挨告後搬失智母癌末父求情民視影音 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
保時捷撞機車！桃園蘆竹路口騎士倒地骨折 警方初判左轉未禮讓
警方及消防人員接獲通報後迅速抵達現場，進行傷者救治與交通疏導，2名當事人均接受酒測，結果皆無酒精反應，排除酒駕因素。事故發生後，警方初步研判，勞姓婦人在左轉過程中可能未禮讓直行車，為肇事主要原因，但詳細責任仍需後續鑑定及調查確認。事故造成保時捷車身明顯凹陷...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 發表留言
恐嚇京華城案司法官 2被告一審均獲緩刑
（中央社記者謝君臨台北13日電）「迷因台式民主」版主戴瑞甯涉嫌在社群平台張貼合成圖，恐嚇參與偵審京華城案的檢察官、法官。北院今天依個資法等罪判戴男6月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，需支付公庫10萬元。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
獨家》板橋加油站引火焚身殃及旁人未脫險 犯案動機待釐清
新北市林姓男子9日晚間到板橋一處加油站淋油引火自焚後，衝向、撲倒鄰近的曾姓運鈔車保全員，兩人都灼傷，除造成曾某全身15％灼傷，林嫌仍因傷重在加護病房中，檢警目前仍待林嫌傷勢穩定才能了解犯案動機。據了解，林嫌9日傍晚搭公車到台灣中油板橋民族路加油站對免，違規穿越馬路，走進加油站後，趁站員不注意，直接掄自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
長草掩蓋成陷阱 義竹79歲翁摔落古井
嘉義縣義竹鄉一名79歲老翁，昨天下午在一處空地散步時，不慎摔落被長草掩蓋的古井，古井深約3公尺多，老翁無法攀爬，附近民眾發現趕緊報案；消防人員前往救援，因井口狹窄，救援人員降下繩索，指導老翁固定身體後拉上，成功將老翁救援，送往嘉義長庚醫院救治。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
北市：改善體質加速還債 人均負債可降至2萬元
（中央社記者劉建邦台北13日電）台北市財政局今天表示，北市人均負債在民國111年為3.6萬元，經改善財政體質並加速還債，115年人均負債可降至2萬元，預期替每名市民減債約1萬元。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
「諾貝爾獎裡的天文」3/7開課 樂齡生優先錄取5名
（中央社記者楊淑閔台北13日電）台北天文館今天表示，3月7日起每週六上午上課，推出12週共36小時的全新課程「諾貝爾獎裡的天文」，讓學員理解人類如何建立對宇宙的認識，名額60名，樂齡學習優先錄取5名。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
感謝你們！孕婦街頭分娩 警消遠端合作「路邊剪臍帶」守護新生兒
台北市士林分局今（13）日指出，文林派出所警員日前分別擔任備勤及監視器維護勤務，勤務中接獲民眾報案，有孕婦於士林區文林路一帶突發分娩情形，員警隨即趕赴現場處理，驚見產婦癱坐路旁，懷中抱著臍帶尚未剪斷、全身濕冷的初生兒，生命徵象尚未穩定，情況迫在眉睫。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發表留言
影/國1員林段「黑色巨桶」飛落中線 聯結車反應不及撞上
國道1號北向213.2公里員林路段今（13）日上午8時許發生驚險事故，一輛聯結車因閃避不及撞上路中的大型黑色塑膠桶，所幸未造成人員傷亡。國道警方已追查出掉落物品的車輛，將依違反《道路交通管理處罰條例》開罰，可處3千元以上1萬8千元以下罰鍰。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
高雄宮廟惡少酒駕撞飛勤奮女 肇逃再撞母子！劣跡曝光
高雄宮廟惡少酒駕撞飛勤奮女 肇逃再撞母子！劣跡曝光EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
追撞車禍案外案! 恐怖情人互控縱火.殺人未遂雙送辦
中部中心/邱俊超 苗栗報導持續追蹤這起不單純車禍，竟然涉及了恐怖情人，剪不斷理還亂的愛恨糾葛！警方抽絲剝繭發現，這一對昔日戀人，因為毒殺愛犬的疑雲，女方憤而到男方工寮縱火後離開，在途中卻剛好被男方看到，一路尾隨，蓄意衝撞，導致前女友翻車！案發後雙方互控多項罪名，男方還疑似涉及毒駕！恐怖情人前女友涉縱火。看看這個貨櫃屋，被燒燬了左半邊，原本停在前方的腳踏車，也被燒到快熔化，涉嫌縱火的，就是被追撞的邱姓女子！警方調查，40歲的邱姓女子，與52歲的郭姓男子，兩人原本是舊情人，雖然表面上分了手，其實，還放不了手，更是新仇加舊恨！女方懷疑，男方疑似毒殺自己的愛犬，女方憤而到男方，位在苗栗縣銅鑼鄉興隆村的工寮縱火，犯案完後她開車離開，在途中卻剛好被聞訊而來的男方堵到，就尾隨在女方車輛後方，還油門一催，硬是衝撞前女友的車子後方，害她摔落邊坡！女方受了外傷，但意識是清楚的，她指控男方，有家暴行為，這次還追撞她，是恨不得殺了她嗎？涉嫌殺人未遂等罪嫌！男方另外毒品快篩檢測，有安非他命陽性反應，須驗尿確認。涉嫌毒駕、公共危險等，被移送法辦！女方則因為縱火，涉嫌違反公共危險罪嫌！這對恐怖情人的愛恨糾葛，剪不斷理還亂，以雙雙送辦暫告一段落！恐怖情人前女友涉縱火。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：追撞車禍案外案! 恐怖情人互控縱火.殺人未遂雙送辦 更多民視新聞報導驚悚！板橋男加油站自焚後「撲人」釀2傷 動機尚待警方釐清詭異男「加油站縱火」釀兩傷 起底背景前科累累彰化木材廠大火竟是人為縱火 嫌偷百萬童子錫燈民視影音 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
景氣波動搶人才 中彰投分署集結22家企業辦7場徵才活動
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】因應近期景氣波動，為穩定中部地區就業市場，協助勞工掌握年前求職契機，勞動力互傳媒 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
老爸竟幫外人作證！ 鄭朝方告人背信求償2連敗
民進黨新竹縣竹北市長鄭朝方與曾涉掏空案的前圓方創新董事長徐翊銘，2013年進行土地信託合作，但鄭朝方後續控訴徐翊銘未經他同意下，擅自將約定信託的開發案土地租給第三人，涉犯背信罪；一審認定，鄭朝方僅借名登記，真正的地主所有權人是其父親鄭永金，其也供稱有授權給徐翊銘，因此徐判無罪；鄭朝方不滿上訴，但高等自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
涉勾結詐團虛設公司洗錢 高雄執業會計師鄭富明遭收押
橋頭地檢署偵辦高雄市群賦會計師事務所涉嫌勾結詐欺、博弈集團，協助虛設公司行號進行詐欺、洗錢，將執業會計師鄭富明、劉姓代辦業者等36人拘傳到案，鄭涉案情節重大遭檢方聲押獲准，劉15萬元交保。橋頭地檢署主任檢察官蘇恒毅、檢察官蔡婷潔指揮調查，在高雄市左營、楠梓設立據點的群賦會計師事務所2024年間起，與自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
毒狗、縱火、開車撞！苗栗恐怖情侶分手開撕實錄
毒狗、縱火、開車撞！苗栗恐怖情侶分手開撕實錄EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
高鐵驚傳旅客衝撞列車落軌 部分列車延誤
高鐵今(13)日發生旅客落軌事件，台灣高鐵公司表示，台南車站立即啟動相關安全防護措施，並通報消防、醫護人員到場協助，目前全案已交由鐵路警察調查中。高鐵公司表示，台灣高鐵 1307 南下車次，今日於 1...華視 ・ 1 小時前 ・ 發表留言