諾貝爾計畫 陳培哲促重拾文化信心

中研院院士陳培哲。（本報資料照片）

賴清德總統11日拋出「333諾貝爾計畫」， 中研院院士陳培哲昨日表示，20年前政府曾要推動培養諾貝爾獎人才，在國科會設立攻頂計畫，20年後仍然一片荒蕪，失敗原因值得研究審思，再提出可能解決方案，歸結還是要對自己文化的信心。學者則認為，國家對於高等教育、科研人才培育預算投入不足，落後頂尖或高度競爭國家太多，現有預算只是杯水車薪。

賴清德總統拋出希望台灣在30年內能培養3位諾貝爾獎得主的願景。教育部說明，已在特別預算中規畫100億經費，讓研究型大學與關鍵領域企業建立合作講座，並讓基礎研究能在產業應用獲益中，持續得到經費支持、投入先期研究。同時，提供研究型大學一發展目標規畫激勵方案，吸引頂尖人才來台深耕。未來也將與國科會、國發會及經濟部等部會合作，營造培育人才的良好環境。

陳培哲表示，20年前政府就曾要推動培養諾貝爾獎的人才，在國科會裡面設立攻頂計畫，一次給予5年充裕經費，而且開宗明義，攻頂計畫就是要培養爭取諾貝爾獎的人才。20年後仍然一片荒蕪，失敗原因，值得研究審思，再提出可能解決方案，否則只是重蹈覆轍。

陳培哲表示，歸結還是要對自己文化的信心，有興趣執著原創的問題，才可能有偉大突破跟貢獻。

台大前副校長趙永茂則認為，台灣投入教育跟研究預算比例太低，最近20年更是落後其他國家太多，政府拋出培養諾貝爾獎得主願景想法很好，但是高等教育及研究預算要投入，支持重點大學在物理、化學、醫學等重要領域發展，否則要達成台灣誕生諾貝爾獎得主的目標不切實際。

趙永茂說，相較國際重點發展國家或頂尖大學，差距太大，現在政府投入的經費根本是杯水車薪，建議政府可以參考國際上重點發展國家預算編列情況，加大且長期投入預算支持相關領域發展，不然我們已經落後太多，這是非常嚴重的問題。