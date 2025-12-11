諾貝爾頒獎後數小時 和平獎得主馬查多戲劇性現身奧斯陸飯店陽台

馬查多被委內瑞拉政府限制出境10餘年，10日現身挪威。（路透社）

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多，在無視總統馬杜洛政府長達十年的出境禁令，並結束超過一年躲藏後，終於在挪威諾貝爾頒獎典禮數小時之後，戲劇性地抵達奧斯陸。這位58歲的民主鬥士，隨後被拍到在下榻飯店的陽台向鏡頭和全世界民眾揮手致意，向全球展現其對抗獨裁政權的堅決意志，挪威諾貝爾獎委員會主席隨後證實馬查多的到來，為這場國際盛事畫下驚嘆號。

馬查多（Maria Corina Machado）自2014年起被委內瑞拉政府禁止出國，自去年8月因總統初選獲勝卻遭禁止參選，便轉入地下躲藏，今年10月10日獲頒諾貝爾和平獎時，她僅透過社群發聲，本人並未現身。知情人士向《路透社》透露，馬查多這次抵達奧斯陸的過程極為戲劇化，她首先搭乘船隻離開委內瑞拉海岸，輾轉前往加勒比海的古拉索島（Curacao），隨後再搭乘私人飛機，成功飛抵挪威首都。

由於馬查多無法及時趕到，今年的諾貝爾和平獎頒獎典禮，改由她的女兒安娜馬查多（Ana Corina Sosa Machado）代為領獎並宣讀致詞，她在講稿中強調，這個獎項提醒全世界「民主是和平的根本」，並藉此機會向全球傳達核心信息：「要擁有民主，我們必須願意為自由而戰。」安娜在宣讀時一度哽咽，令現場觀眾動容，而奧斯陸市政廳中也懸掛著馬查多的微笑肖像，象徵著她雖未到場，但精神與信念與眾人同在。

馬查多愛女代為領取獎項，感人致詞獲滿堂彩。（路透社）

挪威諾貝爾獎委員會將今年的和平獎頒給馬查多，正是為了表彰她長期以來致力於對抗獨裁政權的堅韌努力。委員會主席在致詞中，將馬查多比作曼德拉（Nelson Mandela）和瓦文薩（Lech Walesa）等前幾屆的獲獎者，指出爭取民主的人們必須在「困難與不可能」之間做出選擇。馬查多這次成功的公開現身，不僅是對馬杜洛政權的一次沉重打擊，更讓她成為國際社會關注的民主旗幟，為正在爭取自由的委內瑞拉人民帶來巨大的希望與鼓舞。

馬查多預告，將在格林威治時間11日上午9時（台灣時間11日下午5點）補辦記者會，屆時挪威首相斯托爾（Jonas Gahr Stoere）將陪同出席。





