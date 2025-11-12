諾魯總統祕密訪澳 兩國政府守口如瓶

法新社今天(12日)報導，就在坎培拉上個月開始把移民送到諾魯之後，諾魯總統阿丁安(David Adeang)本週悄悄地和好幾位澳洲部長會面，而兩國政府都對這次訪問守口如瓶，也沒有透露阿丁安的行程安排。

根據澳洲廣播公司(ABC)報導，阿丁安11日下午被看到出現在澳洲國會。澳洲內政部長柏克(Tony Burke)數小時後在社群媒體發文說，他和阿丁安就「一系列議題」舉行了「富有成效的會談」。

澳洲外長黃英賢(Penny Wong)的辦公室指出，她已在10日和阿丁安會面並提到「最近的媒體報導」。黃英賢辦公室拒絕透露會談內容。

澳洲官員曾表示，阿丁安本週的訪問是和其他太平洋領袖的一項「領導力計畫」的一部分。

兩國政府事先都沒有宣布阿丁安的國會訪問行程。

阿丁安訪澳之際，正值澳洲在數週前開始將大約350名移民轉移到這片荒蕪的環礁重新安置，他們之中有許多遭到重罪定罪。

包括有多少人會被遣返在內、有關安置安排的許多問題都沒有公開。

當法新社要求取得這項協議的副本時，澳洲政府上個月提供一份經過編輯的14頁文件。一位官員表示，一旦披露更多細節「在合理的預期下可能會對澳洲的國際關係造成傷害」。

阿丁安的辦公室今天上午在臉書發文說，他10日和澳洲國防工業部長康洛伊(Pat Conroy)與黃英賢見面，「在衛生、教育和基礎設施方面的發展、以及國家韌性、安全和國際事務」進行了討論。

這份簡短的聲明中並未提到阿丁安和柏克的會面。

澳洲政府今年9月與諾魯簽署協議，將因犯罪紀錄而被拒發難民簽證者重新安置至諾魯，遭外界批評澳洲是將難民「丟」給小島國家。

諾魯是一個人口僅有1萬2千人、面積僅21平方公里的小國，極度依賴外援。