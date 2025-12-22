謀劃恐攻已久! 邦代海灘父子長期實地觀察 秘密戰術訓練、製作炸彈

新南威爾斯警方公布的影片截圖顯示，納維德・邦代海灘恐攻事件兇手阿克拉姆（Naveed Akram）疑似在新南威爾斯州一處鄉間地區進行射擊訓練。 圖：翻攝自 X @ausvstheagenda

澳洲警方持續釐清 14 日造成 15 人死亡的邦代海灘恐怖攻擊案。據美國《有線電視網》（CNN）引述澳洲法院今（22）日公布的「涉嫌事實說明書」指出，涉案父子曾在鄉間秘密地點進行槍械與戰術訓練，並於案發前多次實地勘查，顯示攻擊並非臨時起意，而是經過長時間縝密策畫。

根據文件內容，50 歲的賽吉德・阿克拉姆（Sajid Akram）與 24 歲的兒子納維德・阿克拉姆（Naveed Akram），被拍到在一處未公開地點持步槍與霰彈槍射擊，並以類似戰術行動的方式移動。法院認定，相關影像顯示 2 人接受過具體的武器操作與戰術訓練。

在邦代海灘槍擊事件發生當時，現場聚集大量正在慶祝猶太節日光明節的猶太家庭。警方指出，攻擊造成 15 人死亡，賽吉德當場遭警方擊斃，其子納維德則被起訴恐怖主義罪，並另涉 15 項謀殺與 40 項謀殺未遂。文件指出，兩人在開槍前曾向人群投擲 4 枚自製爆炸裝置，包括 3 枚管狀炸彈及 1 枚改裝網球炸彈，雖然未引爆，但經鑑定皆具爆炸能力。此外，警方還在其犯案車輛後車廂內發現第 5 枚疑似爆裂物。

據報導，法院文件同時揭露，2 人曾錄製多段影片，內容涉及以宗教為動機的暴力極端主義思想。其中一段影片背景為伊斯蘭國（ISIS）旗幟，兩人於片中批評錫安主義，並試圖合理化發動攻擊的原因。文件直指，相關證據顯示，這起恐攻行動至少籌畫數月之久。

新南威爾斯警方在嫌犯車內查獲伊斯蘭國（ISIS）旗幟，以及事發現場有未引爆的管狀炸彈。 圖：翻攝自 X @australian

警方調查發現，兩人於案發前兩天的 12 月 12 日，曾前往邦代海灘現場。報導指出，監視器畫面拍到他們行經阿徹公園（Archer Park） 附近一座人行天橋，警方認定這是為後續攻擊進行的事前勘查。此外，法院文件也揭露，兩人於 10 月疑似在新南威爾斯州鄉間拍攝訓練影片，11 月則曾前往菲律賓停留近一個月，期間幾乎未外出。

槍擊案發生後，警方搜索雪梨西部邦尼里格的一處住址，查獲兩支手機、自製槍枝、一把長弓與 12 支箭矢，以及一本畫有重點標記的《古蘭經》。賽吉德的妻子向警方表示，她原以為丈夫與兒子只是外出度假，並稱兒子每天會從公共電話亭聯絡她，告知行程。隔天，警方再度破門搜索兩人位於雪梨西南部肯普西（Kempsey）的租屋處，發現 3D 列印的霰彈槍裝填器零件、製炸工具、長弓與箭矢，以及兩本《古蘭經》，其中一本有特定頁面被刻意標記。

警方指出，嫌犯曾將一枚簡易爆炸裝置放置於犯案車輛的後車廂內。 圖：翻攝自 X @ausvstheagenda

新南威爾斯警方表示，納維德因腹部中彈，一度在皇家北岸醫院接受進階治療，週一轉送至矯正機構時，由鎮暴警察戒護。他依律師建議拒絕接受警方正式訊問，下一次出庭時間訂於明年 4 月。

事件引發澳洲政壇與社會高度震撼。總理艾班尼斯日前在悼念活動上遭部分民眾噓聲後，週一正式向猶太社群致歉，表示對任內發生如此嚴重的恐怖攻擊深感責任重大。聯邦政府同時宣布，除強化仇恨言論相關立法外，將增訂「加重罪責」，針對激進化、洗腦未成年人的行為予以重罰。司法部指出，目前涉及恐怖主義相關案件的 33 名被告中，有 17 人為未成年人。

在槍擊事件後，州與聯邦政府也加速研議更嚴格的槍枝管制措施。新南威爾斯州議會已召開緊急會議，討論限制娛樂用途持槍數量上限為 4 把，農民則可持有最多 10 把，但相關規定已引發農業界質疑其可行性。

