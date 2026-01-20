謀奪格陵蘭B計畫曝光！川普擬祭「99年租約」+送美籍大禮包

美國總統川普對格陵蘭的政治野心正從構想轉向實際行動。據知情人士透露，川普已指示團隊準備多項方案，計畫在本週舉行的達沃斯「世界經濟論壇」（WEF）上向歐洲盟友施壓。核心提案包括一項為期99年的長期租約，以及賦予格陵蘭居民類似波多黎各（Puerto Rico）模式的美國公民權，試圖以此作為「甜頭」換取對該島的實質控制權。

外傳川普計劃以99年租約作為取得控制格陵蘭的折衷方案。 （圖／《美聯社》）

根據《基輔郵報》19日引述兩名知情人士的消息，儘管川普公開場合對外宣稱不考慮租借，但私下態度更為彈性。目前美方屬意的方案是簽署一份長達99年的租約，這被視為一種緩衝歐洲憤怒、卻能讓美國實質掌控該島豐富資源與北極戰略地位的折衷辦法。此外，川普政府考慮仿照波多黎各模式，給予格陵蘭約5.6萬名居民美國公民身份、完整的貿易特權及免除聯邦所得稅（除非遷往美國本土），試圖以此「繁榮方案」爭取民意支持。

此舉已引發自伊拉克戰爭以來最嚴重的跨大西洋裂痕。為了落實計畫，川普已將貿易制裁與土地轉讓掛鉤，並宣佈下個月起對丹麥及相關歐洲國家徵收10%的關稅。川普在社群媒體Truth Social上發文直指，美國多年來長期補貼丹麥與歐盟（EU），現在是丹麥「回報」的時候，並強調這筆關稅將持續徵收，直到達成完全購買格陵蘭的協議為止。

外傳川普計劃以99年租約作為取得控制格陵蘭的折衷方案。 （圖／《路透社》）

歐洲各國領導人對此表達強烈不滿，歐盟已開始討論啟動名為「重磅武器」（big bazooka）的「反脅迫機制」（Anti-Coercion Instrument, ACI），考慮對價值930億歐元的美國商品恢復徵收報復性關稅。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）及歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）均發表聲明，誓言捍衛丹麥領土主權。

此風暴同時重創北約（NATO）穩定，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）雖辯稱美國不會退出北約，但強調歐洲必須理解美國需掌控自身半球的安全。然而，美國國內政壇亦出現反彈聲浪，共和黨籍眾議員麥考爾（Michael McCaul）警告，若涉及軍事入侵將等同於對北約開戰，恐導致盟邦關係徹底瓦解。

