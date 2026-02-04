謀殺安倍晉三遭判無期徒刑 山上徹也今提上訴
4年前在奈良市槍殺前首相安倍晉三的兇手山上徹也，4日針對判決提出上訴。他因涉嫌謀殺及其他罪行於上月21日被奈良地方法院判處無期徒刑。
45歲的山上徹也被控於2022年7月在奈良市用自製槍支，槍殺正在發表參議院選舉競選演講的前首相安倍晉三。上月21日，奈良地方法院對他判處無期徒刑。
4日，即上訴期限屆滿之日，山上徹也的辨護律師對完全採納檢方論點的判決表示不滿，向奈良地方法院提起上訴。
消息人士透露，山上徹也本人並未對判決表示強烈不滿，但已收到許多要求其上訴的呼籲，山上徹也對此表示同意。
在第一次審判中，爭議的焦點在於被告的個人情況，包括其母親曾向統一教會捐贈巨款而導致的經濟困難，應在多大程度上被納入考量。奈良地方法院裁定，不能認定被告的成長經歷對其犯罪行為產生了重大影響。
提起上訴後，該案將再次在大阪高等法院開庭審理。
辯護團隊首席律師古川正明表示：「在與山上徹也協商後，我們提起上訴，希望能有機會糾正第一次審判的不公正判決。」
