謀殺鄰居4隻鸚鵡！男子被逮稱作案動機「太吵」

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

屏東縣一名民眾日前報案指控，鄰居不僅擅自闖入其私人土地，還將其飼養的4隻鸚鵡全部殺害，警方獲報後隨即展開調查。屏東警分局昨（19）日表示，已循線逮捕居住在附近的張姓男子，訊後依侵入住宅、毀損等罪嫌移送法辦。

經警方調查，該名張男疑似因認為鄰居飼養的鸚鵡太吵，憤而拿利器前往報案人的私人土地，將4隻鸚鵡全部殺害後隨意棄置；警方調閱周邊監視器畫面比對後，迅速鎖定張男身分，張男被逮後，警方查扣作案工具刀具一把，

警方表示，張男到案後坦承犯行，除以侵入住宅、毀損財物外，將其送交偵辦之外，殺害動物行為也已通報相關主管機關，後續將依《動物保護法》另行裁處。。

警方表示，民眾如遇糾紛應循理性、合法管道處理，遇到紛爭切勿因一時情緒失控而觸犯刑責。警方對於任何違法行為，均將秉持依法行政立場，嚴正究辦，以維護社會秩序與民眾安全。

