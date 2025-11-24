謁陵兩蔣解釋拜共諜吳石？鄭麗文尬笑回這句

▲國民黨主席鄭麗文說，台灣民主轉型後，最大受益者就是民進黨，但民主最大破壞者也是民進黨。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文今（24）日赴慈湖與頭寮陵寢謁陵、向總裁蔣中正及故總統蔣經國致敬。有媒體問及，先前祭拜過共諜吳石，這次是要來跟兩蔣解釋這是個誤會嗎？鄭麗文先是尷尬大笑說「講得很像那個......」隨後收起笑容說道，覺得肩上擔子特別重，蔣公保衛中華民國、台灣，今天我也希望國民黨扮演關鍵歷史角色，讓兩岸遠離戰火、國共和解。更提及台灣民主轉型後，最大受益者就是民進黨，但民主最大破壞者也是民進黨。

為了紀念建黨131週年，鄭麗文今天赴慈湖與頭寮陵寢謁陵、向總裁蔣中正及故總統蔣經國致敬。有媒體問及「先前祭拜過吳石，這次有來跟他們（兩蔣）解釋這是個誤會嗎？」鄭麗文先是尷尬大笑說「講得很像那個......」隨後收起笑容說道，「今天我備感榮幸，覺得肩上擔子特別重，首先到慈湖，大家都知道，現代史上三場重要戰爭都是由蔣中正先生所領導的，包括北閥、抗日、國共內戰，這三場重要戰爭決定了當代中國命運。在過去烽火連天時代，蔣公保衛中華民國、台灣，今天我也希望國民黨扮演關鍵歷史角色，讓兩岸遠離戰火、國共和解，開創區域穩定與和平。」

鄭麗文說，蔣經國在台灣不分黨派、備受推從與緬懷的最重要政治領袖，他在台灣推動十大建設，讓台灣成為亞洲四小龍，創造舉世羨慕的經濟奇蹟。但是蔣經國並未因此鬆懈，更是在70年代末期、80年代就開始佈局，讓台灣經濟轉型向高科技發展，創造台灣護國神山。

鄭麗文提到，蔣經國後來更是用無比智慧與魄力解除戒嚴，推動台灣和平民主轉型。然而，他當時不被看好，各種訕笑、懷疑眼神，但他也說「今天不做明天會後悔」，台灣有今天的安居樂業經濟成果，有今天民主法治制度都要感謝蔣經國，「我也希望繼續追隨，秉持這種智慧魄力與遠見，很多事今天不做明天會後悔，對全體台灣人有利的事情無需遲疑，更不用畏縮，接下來要守護台灣民主，再創造經濟奇蹟。」

鄭麗文指出，台灣民主轉型後，最大受益者就是民進黨，但民主最大破壞者也是民進黨。過去將近十年時間，民進黨不但侵犯新聞自由、言論自由，同時破壞司法獨立、藐視國會尊嚴、行政擅權專斷，所作所為嚴重腐蝕民主憲政基石，民主成就將會毀在民進黨手裡，國民黨必須捍衛台灣民主憲政，護民主、拚和平、拚經濟，帶給全體台灣人美好未來。

鄭麗文強調，今天在兩蔣陵寢前，希望蔣中正、蔣經國能給她勇氣、智慧、力量，中華民國面對如此嚴峻挑戰與艱難中，國民黨能繼續保衛台灣民主、捍衛中華民國及區域穩定最重要的政治力量。

