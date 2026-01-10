謊報冒用65歲老父 警一眼識破2條通緝犯身分

cnews204260110a06

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市保安大隊特勤中隊員警，日前凌晨3時50分左右，在新莊區中正路一帶，發現2名男子騎摩托車雙載，從巷口竄出，疑因深夜行跡鬼祟，員警上前攔查。新北保大表示，35歲鄭姓男子，涉嫌謊報父親身分證號，自作聰明的以為，父子容貌相似，就可以「呼嚨」員警。但現場警員一看照片就發現不一樣的地方，包括年紀、髮型及臉上的疤痕等。員警要將他帶到警分局按捺指紋時，鄭男才坦承自己涉及兩條通緝的身分，員警又在他身上，起獲依托咪酯煙彈。

新北市保安大隊表示，當天特勤中隊員警，巡經新莊區中正路一帶，見2名男子騎機車雙載，突然從巷口竄出，還特地轉頭看了一眼警車，神情有異而且行跡可疑。員警見狀上前攔停機車盤查，被載的鄭姓男子，企圖謊報與自己相差30歲老父的身分證號，卻支支吾吾說不清楚實際年紀。還一直強調，自己因為植髮、做臉，才看起來比較年輕。

cnews204260110a05

警方表示，員警存疑沒有採信，決定將他帶至附近的警分局，按指紋清查身分。鄭男見無法掩飾脫逃，只好說出真實身分證號，員警一查原來是士林地檢署發布的不能安全駕駛通緝、台北地檢署發布的廢棄物清理法通緝等。鄭男因為不想面對共計1年2個月的徒刑，才會異想天開，謊報自己老父親的證號。全案訊後，依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送新北地檢署偵辦。也將他帶至台北地檢署歸案。

新北保大呼籲，凡涉及司法案件者，務必配合法院及檢察署通知，並依指定庭期到案處理。切勿因心存僥倖或逃避，遭到通緝而成為警方查緝對象；毒品危害個人健康及社會治安，民眾應遠離毒品，吸毒一時、後悔一世。

照片來源：新北市警方提供

