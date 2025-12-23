謊報捷運炸彈案李姓男子遭聲押

李姓男子22日深夜在高捷巨蛋站及高鐵左營站按下緊急電話警鈴，謊報聲稱有炸彈客被逮。（記者陸瓊娟攝）

記者陸瓊娟／高雄報導

李姓男子22日深夜涉嫌在高雄捷運紅線巨蛋站及高鐵左營站按緊急按鈕，按下緊急電話警鈴，謊報聲稱有炸彈客，橋頭地檢署獲報立即展開偵辦，23日凌晨至臺南市拘提李男到案，並向法院聲請羈押。橋頭地檢署並成立防範恐怖攻擊應變小組。

李姓男子22日深夜涉嫌在高雄捷運紅線巨蛋站按下緊急電話警鈴，謊報聲稱有炸彈客，隨即從該站搭捷運北上，而後又在高鐵左營站再次按緊急按鈕後逃離出站，全案經高雄捷運公司發現為惡意謊報並立即通報檢警。橋頭地檢署檢察長張春暉極為重視，立即指派主任檢察官施家榮、檢察官劉維哲與高雄市政府警察局左營分局、刑事警察大隊、捷運警察隊、鐵路警察局高雄分局及臺南市政府警察局第二分局共同組成專案小組迅速偵辦，並於23日凌晨至臺南市拘提李男到案，經檢察官複訊後，認李男涉犯恐嚇公眾及恐嚇危害安全等罪嫌重大，有逃亡、反覆實施等羈押原因，且有羈押之必要向法院聲請羈押。

橋頭地檢署檢察長張春暉指出，該署已依臺灣高等檢察署指示成立「防範恐怖攻擊應變小組」，指定主任檢察官施家榮為專責主任檢察官，檢察官李侃穎、梁詠鈞及劉維哲為應變小組成員，並已與轄內警、調等司法警察單位建立橫向聯繫，就恐嚇公眾、恐怖攻擊等案件，將由應變小組檢察官與司法警察迅速偵查、即時處置，以維護國人生命安全及社會秩序。該署並呼籲民眾保持理性與冷靜，避免惡作劇導致公眾恐慌，共同維護社會安定。