謊報高鐵會爆炸 女辯「算出來的」

台北捷運北車站、中山站商圈發生隨機殺人案，近期社群平台及網路討論區出現多起以恐嚇、暴力威脅，或揚言對公眾進行「無差別攻擊」的貼文與留言。刑事局指出，截至12月21日中午，已有20則類似貼文留言，刑事局統合全國警察機關啟動專案聯防，將速辦嚴查。不過昨高鐵卻有乘客報案稱車廂「會爆炸」，警方清空車廂查出是虛驚一場，將謊報的民眾送辦。

隨機殺人案後，網傳多篇恐嚇貼文，其中1篇指「下一個地點高雄車站」，檢警追查該貼文IP位置在越南，但高雄1名陳姓電機系男大生試圖登入該貼文者帳號，且另設新帳號，將貼文內容複製後轉傳遭逮，他供稱是「提醒大家」，卻未標示提醒用途，檢察官昨諭令5萬元交保。

廣告 廣告

此外，新北市男大生20日於IG張貼「中山砍人不揪」的動態，警方通知到案說明。43歲台中張姓作業員20日在Threads貼文稱日前北市隨機殺人事件，「原計畫板南站內」，還稱「同夥表示失敗」，遭檢方聲請羈押。

另有網友發文，揚言「下一次12月31日，我會在北投砍死100人，不見不散！」台北市長蔣萬安表示，已查到3則北投恐嚇事件IP全屬境外，持續加強維安。

搭乘高鐵南下833車次列車的彭姓女子，昨在台南站下車報案稱第7車廂會爆炸，鐵警局獲報荷槍實彈趕至左營站月台，並請準備北上的同列車（車次編號改為144）乘客全數下車，所幸未發現爆裂物，恢復通車；警方在台南攔獲彭女，彭女辯稱是她「算出來」的，被警方移送法辦。

據了解，內政部將加強維安部署至農曆年前，全台各地檢署也成立反恐應變小組，全面戒備。