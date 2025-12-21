謊報高鐵有危險物 女稱「自行算出的」涉恐嚇公眾遭逮

鐵路警察獲報後使用金屬探測器檢查，未查出任何爆裂物。（翻攝畫面）

一名彭姓女子報案聲稱高鐵833車次列車有「危險物」，鐵路警察局隨即進行全車安全檢查，經查並未發現任何爆裂物。彭女表示是「自行算出」列車會爆炸，手機的line內容還有幾組意義不明之數字，言談前後所述不一致，明顯違反事態常理，警方將彭女依恐嚇公眾罪嫌送辦，並呼籲民眾勿隨意散布不實訊息。

鐵路警察局高雄分局於今日16時20分接獲高鐵台南站通報，指稱有旅客反映所搭乘的高鐵南下833車次有危險物品，經派遣員警會同高鐵人員對列車進行全面安全檢查，車廂及相關設備均未發現任何爆裂物或危險物品。

有女子謊報高鐵會爆炸，警方進行全面安全檢查。（翻攝畫面）

警方進一步指出，經查報案人為彭姓女子，已將其帶回調查，依《刑法》第151條恐嚇公眾罪嫌逮捕，移送台南地檢署偵辦；警方呼籲，民眾切勿任意發布不實訊息，以免造成社會恐慌；如發現可疑人、事、物，請立即報案。

