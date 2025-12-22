謊報高鐵車廂有爆裂物 22歲女乘客被逮移送法辦

南部中心／劉安晉、劉尹淳 台南-高雄報導

一名22歲女乘客，21日搭乘高鐵南下，抵達台南站後主動通報，自稱算出搭乘的833車次、第七節車廂，有可疑物品會爆炸；列車到高雄左營站後，員警趕緊清查車廂，並未發現異樣，乘客還配合下車，列車因此延誤10分鐘；台南地檢署訊後發現是謊報，彭女涉犯"恐嚇危害公眾安全罪"，除了具保三萬元，每周還要定期向地方派出所報到。

高鐵車廂有可疑物會爆炸？ 22歲女乘客慘了！謊報被送辦

乘客緊急配合下車，月台來了一群員警，持長槍警戒，在車廂清空後，陸續上車安檢。（圖／threads【tseng_wei_an_0504】提供）

乘客面面相覷，通通擠在車廂門口，他們才剛搭上高鐵，卻被廣播告知，必須下車更換另一輛列車。列車乘客表示，他剛說全部人換車到另外一台。一頭霧水的乘客，緊急配合下車，月台來了一群員警，持長槍警戒，車廂清空後，員警也陸續上車安檢。列車上乘客表示，外面還有拿著步槍的警察，在那邊巡邏然後沒過個幾秒，就警察衝過來說，所有人趕快下車到對面的列車去。

高鐵車廂有可疑物會爆炸？ 22歲女乘客慘了！謊報被送辦

所幸員警上車清查後並沒有查獲可疑物品，但列車因此延誤10分鐘。（圖／民視新聞）

員警上車後，逐一盤查車廂，案發在21號下午，22歲的彭姓女子，搭乘高鐵南下，從台南站下車後，向警方報案，自稱算出搭乘的833車次、第七節車廂有危險物品，當時列車抵達左營站後，準備載送北上班次乘客，鐵路警察先請乘客下車，進入車廂安檢，所幸並沒有查獲異物，但列車因此延誤10分鐘。其他民眾表示，我覺得這種敏感時期，不要繼續做這種，會讓人家恐慌的行為，因為現在很多警察，已經很辛苦了，所以我覺得不要再造成大家的麻煩、謊報行為不行啦，太可怕了啦，也不能亂報，造成恐慌啊。鐵路警察局高雄分局臺南分駐所長劉柏均表示，均未發現危險物品，本分局已將報案人彭女帶回調查，依刑法第151條恐嚇公眾罪嫌加以逮捕，並依法移請臺灣臺南地方檢察署偵辦。儘管只是誤報，但北捷隨機攻擊事件後，各地員警無不全員戒備、繃緊神經，在敏感時機，彭女卻謊報高鐵車廂有爆裂物，造成民眾恐慌，訊後她也被依恐嚇公眾罪逮捕，並移送台南地檢署，讓彭女為自己的錯誤行為負責。

