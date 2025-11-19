謊稱交易穩定幣！新北三峽1女「90萬現金遭搶」 警南下高雄逮人

即時中心／林耿郁報導

近期比特幣價格血崩，許多虛擬貨幣投資人，將標的轉向「穩定幣」，但也成為歪腦筋動得快的歹徒覬覦目標；近日新北三峽就發生交易「泰達幣」交易案遭搶案件，警方持續深入追查、甚至南下高雄逮人，終於徹底拔除詐騙集團犯罪網絡！

轉騙為搶！據三峽警分局資訊，11月14日接獲一起虛擬貨幣交易搶奪案，案發地點位於鶯歌區建國路某停車場。受害的賴姓女子攜帶新台幣90萬元，與一名透過網路認識的男子，準備進行USDT（泰達幣）交易，沒想到竟在車內遭對方搶走現金後逃逸無蹤。

警方初步研判，本案為詐騙集團預謀犯案，立即展開調查；經過以車追人後，14日晚間在北市萬華區查獲劉姓男子，追回部分贓款。之後深入調查，確認主嫌為張姓男子，另有李姓共犯涉案，2嫌當時在逃。

警方持續追緝，於板橋區查獲張姓主嫌後，2人先被新北地院裁定羈押禁見。之後警方連日埋伏，昨（18）天晚間11點多，終於在高雄市大竂區抓到最後一名在逃的李姓嫌犯，查扣贓款19萬5,000元，以及作案用BMW車輛一部，成功瓦解該詐騙集團的犯罪網絡。

三峽分局長許再周強調，對於任何違法行為絕不寬貸，未來將持續強力掃蕩詐騙集團，展現打擊犯罪的決心與行動力，讓民眾看得見、感受得到安全。警方會持續與市民站在一起，守護每一分治安，絕不容許犯罪分子有可乘之機。





