謊稱投資野山參詐235萬 車手拿5千要賠50萬還判1年半

台中聶姓男子誤信詐諞集團可投資野山參獲利，先後交付235萬元給詐團，警方獲報逮捕潘姓車手，除要賠償50萬元，一審並判1年6月。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕暱稱「發惹B」、「橘子海」等人籌組詐騙集團，以「萬良人參商行」為名，謊稱可投資野山參獲利，聶姓男子不察，前年12月中旬先被騙走135萬元，詐團食髓知味慫恿加碼投資100萬，並派潘姓車手(22歲)分兩次出面取款，潘男事後獲取5千元報酬，警方獲報逮捕潘男，潘男坦承犯行，並和聶男和解答應賠50萬元，台中地院依犯3人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。

檢警調查，LINE暱稱「發惹B」、「橘子海」、「小欣」、蕭姓男子等人，以「萬良人參商行」為名籌組詐騙集團，謊稱可投資野山參獲利，一名聶姓男子，2024年11月與「橘子海」加為好友後，向聶男佯稱可投資野山參獲利，聶男從前年12月10日起至19日止，陸續依該詐團指示匯款或面交共135萬元。

廣告 廣告

之後潘姓男子(22歲)在12月中加入該集團，擔任取款車手，該集團食髓知味，慫恿聶男繼續投資，並在前年12月底，由潘姓車手出面，分兩次各收50萬元現金，並交付偽造的「萬良人參商行」免用統一發票收據給聶男，因此賺取5千元的報酬，並將贓款交給上手蕭姓男子。

聶男事後察覺有異報案，警方獲報逮捕潘男，潘男在審理時坦承犯行，並稱兩次出面收錢，第1次因當天睡過頭沒有拿到薪水，第2次拿到5千元薪水。

潘男因自白犯案且繳回5千元犯罪所得，加上已經與聶男達成和解，允諾給付50萬元，每月1期，每期給付1000元，台中地院考量犯後態度尚稱良好，依犯3人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。

【看原文連結】

更多自由時報報導

接吹風機假客服電話提供驗證碼 女慘成詐團人頭帳戶

北京神盾失效! 委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中崩潰

女網紅健身教練侵門踏戶嘿咻人夫！囂張傳訊「無套內射」嗆人妻

女拿假標案+偽造律師印文拐投資 筆跡鑑定戳破

