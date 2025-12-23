謊稱高捷有炸彈客、亂按緊急鈕 20歲嫌遭聲押「最高可罰百萬」

又有民眾惡意製造恐慌，一名20歲李姓男子昨（22）日晚間搭乘高雄捷運到巨蛋站，先按下緊急電話警鈴謊報有炸彈客後，又北上到高鐵左營站再次按下緊急按鈕，隨後逃離出站。一連串惡作劇行徑，警方獲報後不到3小時在台南市將人查緝到案，檢方訊後對李男聲請羈押。

據了解，李姓男子從事服務業，曾經有竊盜前科，被抓時供稱「無法控制自己」，才會按下緊急按鈕。

高雄市警察局表示，全案依刑法妨害公眾危安罪移送偵辦，並依大眾捷運法可處1萬至100萬罰鍰。針對惡意謊報炸彈事件，破壞社會秩序及公共安全，警方絕不寬貸。

李男被逮遭聲押。圖／台視新聞

※犯罪行為，請勿模仿

高雄、台南／綜合報導 責任編輯／網路中心

