謊稱高鐵有炸彈！21歲女涉恐嚇危害公眾安全 3萬交保

21歲彭姓女子謊稱高鐵列車會爆炸，鐵警局高雄分局台南所警方立即全面檢查車輛。 圖：閻芝霖/攝（示意圖）

[Newtalk新聞] 台北捷運、中山商圈發生連續攻擊事件後，引發社會高度關注，一名21歲彭姓女子昨日下午搭乘高鐵833車次南下，竟謊稱列車會爆炸，導致高鐵延誤10分鐘，涉嫌恐嚇危害公眾安全，台南地檢署今日凌晨偵訊後，諭知彭女3萬元交保，同時命其每週二須向所在地警察局派出所報到。

鐵警局高雄分局台南所指出，彭姓女子昨日下午搭乘高鐵833車次列車南下，於行駛期間竟向台南高鐵站報警稱，乘坐的列車「會爆炸」，警方不敢掉以輕心，隨即會同高鐵公司人員對列車進行全面檢查，並未發現任何爆裂物或可疑跡證。

廣告 廣告

彭女行為導致高鐵延誤10分鐘，警方認定彭女涉犯《刑法》第151條恐嚇危害公眾安全罪嫌，當場以現行犯將其逮捕，並通報台南市衛生局協助作精神評估。

鐵警局高雄分局於21日夜間將彭女移送台南地檢署偵訊，檢察官也火速在今日凌晨完成訊問，諭知彭女具保新台幣3萬元，並責付予家屬，同時命其每週二須向所在地警察局派出所報到，以確保後續偵查順利進行。

台南地檢署指出，已奉台灣高等檢察署指示成立防範恐怖攻擊應變小組，全面強化預警、通報與即時應處機制，同時呼籲民眾，面對相關訊息應保持理性與警覺，切勿散布或轉傳未經查證的內容，以免觸法並引發公眾恐慌。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

北捷隨機砍人案引社會恐慌！石明謹分享保命要訣：至少要會跑

北捷隨機砍人案引全民警戒！彰化街友持鐮刀揮舞 警火速依法送辦