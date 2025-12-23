謊稱「高雄捷運有炸彈客」 20歲男遭聲押最高罰百萬

有男子按下通話鈴稱有炸彈客。（圖／東森新聞）





一名20歲李姓男子在昨（22）日晚間在高雄捷運巨蛋站按下通話鈴，並告知站務人員有炸彈客，而該男子也被拘提到案，目前遭檢方聲押，違反大眾捷運法部分，最高恐被罰100萬罰鍰。

從事服務業的20歲李男，昨晚身穿黑色上衣和白色褲子搭乘高雄捷運紅線，在巨蛋站觸碰緊急電話警鈴，向站務人員謊稱有炸彈客，製造恐慌，隨後搭上列車往北抵達左營站，再次按下緊急按鈕後逃離現場，引發捷運公司關注。

警方獲報後成立專案小組，迅速於3小時內，循線前往台南市將李男拘提到案，全案依刑法151條恐嚇公眾危安及第305條恐嚇危害安全等罪嫌移送橋頭地方檢察署偵辦，後續遭檢方聲押，此外，李男也涉違反大眾捷運法，將處新台幣1萬至100萬罰鍰。

模仿攻擊頻傳 法務部籲勿以身試法

對於各地頻傳模仿攻擊，法務部表示，檢警調及相關單位將強化偵辦，嚴防模仿攻擊擴散，確保社會安全。在防堵網路模仿與恐嚇言行方面，也會即時介入調查。呼籲民眾勿知法犯法。

