謊言帝國 台海複製烏克蘭

（圖／本報系資料照）

挪威學者迪耶森訪談美國前五角大廈顧問麥葛瑞格時提及「謊言帝國（Empire of Lies）」一詞，猶如一記劃過天際的雷霆，把歐洲政壇的虛偽照得一清二楚。西方利用對俄仇恨敘事延長烏俄戰爭，掩蓋自身經濟破敗與政治失靈，而在血與火的背後，一群政治投機者與軍火集團笑著數鈔票。這樣的權力與金錢共犯結構，看似離台灣遙遠，實則正在台海巧妙地複製。

今日烏克蘭的悲劇不是意外，而是被敘事工程推上前線的結果。麥葛瑞格坦言，歐洲領袖其實並不相信俄羅斯真會入侵歐洲，只是怕坦承烏克蘭戰爭已輸會導致自己倒台。於是，他們喊著「2027 侵略」、「2029 出兵」這種毫無根據的鬼話，煽動民意、拖垮國家，只為延長自己的政治壽命。

廣告 廣告

然而，這份荒謬劇本，被台灣部分台獨政客奉為操作圭臬。他們以「自由燈塔」姿態自我催眠，卻在背後與軍火商一拍即合，把台海緊張視為永不枯竭的政治金礦。只要恐懼能擴散、敵意能升溫、戰爭氛圍能持續，他們的選票與聲量就能源源不絕。

台灣近年的軍購如暴漲的股票，飛彈、無人機、F-16V、海馬斯…每一筆數額都龐大到離譜。美國國防軍工企業笑得比誰都開心，因為台灣從來不敢問，這些武器真正能撐多久？能撐過一天？還是只是一堆昂貴卻改變不了戰略格局的「象徵性軍備」？甚至有軍火掮客在國際論壇上以「台灣是最佳市場」炫耀，彷彿這座島不是家園，而是一塊待宰的肥肉。

更諷刺的是，一些台獨人士嘴裡喊著「不能變成下一個香港」，卻親手把台灣推向「下一個烏克蘭」。他們把烏克蘭的悲慘毀滅包裝成英雄敘事，卻對數十萬死傷、土地淪陷、人口外逃裝聾作啞，只因真相只會毀掉他們的政治商品。

這才是最骯髒和噁心的部分，因為在這個謊言帝國裡，人民不是被保護的對象，而是被宰割的籌碼。

烏克蘭民意想要和平，歐洲民意拒絕戰爭，但台灣卻仍有人大聲鼓吹「戰到最後一兵一卒」。鼓吹戰爭的人永遠不會上戰場，死的永遠是別人的孩子，買單的永遠是人民的稅金，賺錢的永遠是軍火商與靠戰爭敘事維生的政客。

如果說歐洲的謊言帝國正在崩塌，那台灣就必須更快拆穿那座「台海版謊言帝國」：一座靠恐懼維持政權、靠危機換取軍購、靠敵意收割選票的巨大騙局。

真正讓台灣陷危的，不是海峽對岸的軍力，而是島內一群把戰爭當生意的人。真正該被揭穿的，也不是敵國的威脅，而是那些每天喊著「和平」卻實際把人民推向危險的人。

要避免成為下一個烏克蘭，台灣要做的第一件事，就是全民都要勇敢問一句：到底誰在製造恐懼？又是誰從恐懼裡賺得盆滿缽滿？（作者為海外作家）