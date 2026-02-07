謎樣倒匝道口！高雄男「遭3車輾」人沒了 他竟然肇逃

高雄市苓雅區中正路交流道昨（6日）晚間爆出死亡車禍，一名高姓男子不明原因走到匝道口，結果遭到3輛汽車輪番輾過，最終氣絕身亡。

高雄死亡車禍。（圖／翻攝畫面）

據悉，事發時間落在昨天晚間11時，高男不明原因走到中正路交流道北上匝道口，接著便躺在地上不動，而警方於11時21分獲報，稱該路段出現嚴重車禍，之後隨即趕抵現場。

翻查過監視器畫面，可見當高男倒在匝道口時，57歲王姓男子、22歲方姓男子及52歲連姓男子分別駕車經過該處，並且都有撞到、甚至輾到倒在地上的他，而警方抵達現場時，發現高男已經氣絕身亡。

警方初步研判，三名駕駛因未注意車前狀況釀禍，酒測值皆為0，數依《過失致死罪》移請高雄地檢署偵辦；不過第一輛輾過高男的王姓男駕駛，肇事後並沒有停下，反而是直接離開，將面臨《刑法》第185條之4肇事逃逸罪責外，另依《道路交通管理處罰條例》第62條規定，處新臺幣3,000元以上9,000元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照，終身不得再考領。

