《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》11/29首播
全球最具代表性的藝術作品「蒙娜麗莎」，長久以來不僅象徵達文西的天才與創造力，也始終伴隨著無數疑問-她究竟是誰？為何如此迷人？
Discovery頻道全新節目《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》（AMona Lisa Obsession），首度以國際視角與跨界對話重新檢視這段傳奇。這部作品以一幅珍藏於台灣的罕見「蒙娜麗莎」畫作切入，這幅畫被不少人認為是目前已知現存的「蒙娜麗莎」畫作中，看起來最年輕的一幅。鏡頭走訪巴黎羅浮宮、西班牙馬德里與義大利佛羅倫斯等地，並邀集國際權威專家、學者與收藏家，以藝術史、科學視角與文化脈絡交織的方式，追尋達文西筆下最神祕的肖像。
《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》將於11月29日星期六晚上8點於Discovery頻道台灣首播。
「蒙娜麗莎」自文藝復興時期誕生以來，不僅啟發了許多藝術史的對話討論，更具有象徵意義，激發人們對這種藝術形式的好奇心。畫中女子麗莎·德爾·喬宮多（LisadelGiocondo）是佛羅倫斯富商之妻，因達文西筆下描繪出她那抹曖昧而神祕的微笑，成為全球最具象徵性的肖像。達文西研究學者莎拉·塔格利亞拉甘巴（SaraTaglialagamba）在節目中指出：「這幅畫是全世界被參觀、歌頌、以及被模仿最多的藝術品。」她的微笑，既熟悉又遙遠。
一幅由台灣藝術收藏家黃崇仁博士珍藏的版本，被稱為看起來最年輕的「蒙娜麗莎」。此畫作描繪的喬宮多夫人面容更年輕、神情更柔和，細節展現出達文西構思初期的藝術語彙，為「是否存在著不同版本蒙娜麗莎」之爭提供了嶄新的研究方向。（見圖）
