謎樣蒙娜麗莎 Discovery週六首播

《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》將於11月29日晚上8點於Discovery頻道台灣首播。

跨越500年的神秘微笑！Discovery頻道25日宣布，本週六帶領觀眾一同探索《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》。

全球最具代表性的藝術作品「蒙娜麗莎」，長久以來不僅象徵達文西的天才與創造力，也始終伴隨著無數疑問—她究竟是誰？為何如此迷人？

Discovery頻道全新節目《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》首度以一幅珍藏於台灣的罕見「蒙娜麗莎」畫作切入，這幅畫被不少人認為是目前已知現存的「蒙娜麗莎」畫作中，看起來最年輕的一幅。

台灣藝術收藏家黃崇仁博士以醫學與藝術雙重專業視角，深入分析畫中人體結構、光影層次與筆觸特徵，提出關於創作過程的精闢見解，「這不只是對畫作來源的探討，更是對達文西的創作精神如何跨越世紀、延續藝術與科學對話的再發現。」

