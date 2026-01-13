「謙卑承擔」接棒陳其邁 賴瑞隆高雄初選民調險勝邱議瑩0.6% 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／高雄報導

民進黨高雄市初選競爭激烈，包括立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺有意爭取提名，民進黨中央為此已在1月3日舉辦政見會，並於12日晚間完成初選民調。民進黨今（13）日公布高雄市長初選民調，賴瑞隆獲第一，最終提名人選仍待民進黨選對會確認。

民進黨高雄市初選結果顯示，賴瑞隆以55.9995%勝出、邱議瑩則僅差0.6188百分點，55.3807%惜敗、許智傑51.9022%、林岱樺則50.5986%居末，4人差距極為接近。

廣告 廣告

賴瑞隆初選險勝，隨後即在臉書發表聲明，全文如下：

【謙卑承擔 團結高雄】

各位敬愛的市民朋友，初選結果確定，瑞隆將代表民主進步黨參選高雄市長。

首先，誠摯感謝每一位高雄市民的託付，以及所有戰友的一路相挺。這份支持，是對延續高雄光榮的期盼，也是高雄人對這座偉大城市的驕傲與熱愛。

事實上，初選只是階段任務，沒有個人勝負，大家都是為了高雄全力以赴。這段過程讓我們更進步，而我們也深知，團結才能守住高雄，團結才能延續光榮。

正如我在政見會上所說，四位兄弟姊妹之間是隊友，是同一支高雄隊。真正要一起面對的，是新時代來臨之際的產業轉型、人口結構改變，以及城市財源受損等嚴峻挑戰。

謙卑傾聽、凝聚團結，是我不變的承諾。我會用最真誠、虛心的態度與大家攜手前行。高雄前進的力量，來自一群人共同的方向；一起守護，才能讓城市持續發光。

過去二十年，我最敬重的謝長廷、陳菊、陳其邁三位市長，以遠見及承擔，為高雄奠定長遠的發展和格局。我深知，高雄正處於關鍵時刻，接棒陳其邁市長的責任重大；我也從未忘卻，誓言帶領高雄邁向嶄新黃金十年的展望。

初選的終點，就是責任的起點。賴瑞隆將接力承擔更大的使命，讓高雄成為勇敢逐夢、充滿希望的城市。在此，我要向市民提出「三個優先」承諾：

第一，首要任務就是「團結團結團結」，團結所有的力量。

第二，2026年我們要共同守住高雄，延續城市引以為傲的光榮。

第三，我們要讓高雄成為無分黨派、不同世代都能共融，百業齊發、區域均衡、市民安居樂業的國際級幸福城市。

初選期間，我用雙眼看盡高雄美麗的山海河港、用雙腳走遍38區的村落、握緊每雙勤奮打拚的手，讓我更堅定初心、更清楚市民的盼望，也使我在考驗中獲得更大的成長；正如高雄的精神，歷經淬煉、成長蛻變，團結成就了一座偉大的城市。

面對接下來的挑戰，我依然真誠無畏、初心不變。因為，我對這片土地有愛，也對栽培我的市民有責任，更對一生深愛的高雄還有許多願景。我會全力以赴，用理念熱情凝聚所有人，以專業穩健推進，承擔起高雄的未來。

明天起，我們將強化高雄隊，在全新的崗位就定位，守護高雄的信念絕不會停歇。我依舊是那個菜市場的小胖子、那個不畏困難的運動員，也是始終以城市使命為己任、捍衛人民權益的從政者。

懇請各位勇敢自信、理性務實的高雄市民們，持續給我鞭策與支持，繼續「工作工作工作」，2026年一定能守住高雄，共創我們美好未來家園。

照片來源：賴瑞隆臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

打人算言論免責？ 林月琴酸爆陳玉珍「卡提諾學派」

藍白「未來帳戶」有3大漏洞 郭國文：定義矛盾且脫離台灣市場現實

【文章轉載請註明出處】