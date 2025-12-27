講不出對手優點！林俊憲酸選市長不是照排隊 陳亭妃反擊「資源多到遊覽車可以一台一台載」

民進黨台南市長提名政見會，立委林俊憲。廖瑞祥攝



民進黨台南市長初選進入關鍵階段，立委林俊憲、陳亭妃各不相讓，兩人今（12/27）晚在黨內提名人政見會碰面。在媒體學者提問環節，媒體人邱明玉提問，是否可以舉出對手一項優點？不過兩人不但沒有說出稱讚對方的話，反而趁機攻擊，林俊憲就諷刺，選市長不是照排隊，應該是選最適合、最有能力；陳亭妃也不忍反擊，批評林資源特別多，「遊覽車可以一台一台的載」。

民進黨今晚舉辦台南市長黨內提名人政見會，在媒體學者提問環節，邱明玉提問，如果解決光電被污名化的問題？能不能舉出對手一項優點？林俊憲、陳亭妃大多數時間都在回答光電問題，但在為數不多的時間內，兩人不但沒有說出稱讚對方的話，反而趁機攻擊。

林俊憲說，陳亭妃「可能」有可取之處，已經準備8年了，但選市長不是排隊，是選最適合、最有能力、最能夠重新建立市民對民進黨信任的人選，「我最了解台南市政，是最適合人選。」

陳亭妃也不忍反擊，說自己很羨慕林俊憲資源特別多，造勢活動可以辦很多場，遊覽車可以一台一台的載，「亭妃沒有這些資源，我只有一步一腳印，雙腳走出來，這就是不一樣。」

陳亭妃強調，她希望取得人民的信任感，能夠讓人民有更多的期待，「因為我們要找回感動」，人民要的是一個真正跟他們站在一起，永遠讓他們看得到的市長，而不是離他們很遠的市長，這才是最重要。

