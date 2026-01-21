南部中心／莊舒婷、陳家祥 高雄市報導

有學生穿上學士服要拍畢業照，還邀請路過的國中學生一起入鏡，不過拍攝的地點就位在輕軌軌道上，一位民眾覺得不妥，上前提醒，但卻被無視，氣得PO網表示有夠誇張，高捷公司表示，輕軌軌道區禁止進入，違反規定最高可罰7500元。





講不聽！輕軌軌道上拍畢業照 民眾怒PO網「有夠誇張」

學生在鐵軌拍照，遭目擊民眾指控有夠誇張。（圖／翻攝畫面）即將畢業的大學生穿著黑白色學士服要拍照，還揮手示意路過的學生一起合影，氣氛歡樂，不過仔細一看，這一整群人站的位置，竟然是在輕軌軌道上，目擊民眾看不下去，上前提醒。目擊民眾說，鐵軌不能進去欸，鐵軌不能站人。但就算提醒了，整群人依然是站在軌道上，沒有馬上離開，讓民眾氣炸，指控有夠誇張。目擊民眾說，講不聽欸，等下ＰＯ上網。民眾：「輕軌到很危險這件事情是大家都要知道的。」民眾：「那是有點小誇張了啦，都已經人家有提醒了就應該稍微避一下吧。」

講不聽！輕軌軌道上拍畢業照 民眾怒PO網「有夠誇張」

實際回到現場，可以看到有遊客無視規定在軌道區拍照。（圖／民視新聞）學生違規拍畢業照，地點就在高雄駁二，實際回到現場，周邊有相關公告提醒民眾，像是黃線輕軌軌道區請勿停留，禁止進入草皮區，不過還是可以看到，有幾組遊客沒有遵守規定，逗留在軌道區拍照，附近店家說，類似情況其實不算少，甚至躺著坐著的也都有。附近店家：「他們直接就坐在那個鐵軌上面就拍了，有的很囂張啊就直接躺在那，比個姿勢在那邊拍根本都不行的。」高捷公司公共事務處處長王柏雁：「輕軌軌道區域為禁止進入，違反規定依大眾捷運法，可處1500元以上7500元以下之罰鍰。」由於國中學生穿著校服，引發網友熱議，根據了解，當時是老師帶學生進行校外教學活動，國中學生也是臨時被邀請拍照，校方強調會加強輕軌捷運安全法規相關的教育。

