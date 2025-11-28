講什麼都被罵！吳怡農：不該以團結為名壓制不同主張

積極爭取民進黨提名參選台北市長的吳怡農，針對近期發言屢遭黨內砲轟，他不到24小時內連2篇發文表心情。（圖／李智為攝）

壯闊台灣創辦人吳怡農目前積極爭取代表民進黨參選台北市長，但近日言論屢遭黨內人士或支持者批評。他日前直言「如果黨內操盤手、這些名嘴們真的這麼會選，大罷免也不會有這樣的結果」，引發黨內砲轟，昨日他又以2006年黨內「11寇」事件為例，強調自己不怕攻擊。吳怡農今天（28日）再度於臉書發文解釋，重提「11寇」是想強調不應該以團結為名，壓制不同的主張，否則組織、國家都無法進步。

吳怡農昨晚發文表示，這幾天遭受許多攻擊，讓支持者與朋友感到難過。他說，初選是政黨內部競爭的方式之一，所以「我不怕攻擊，只要我們還有保持不同意見的空間。」

廣告 廣告

接著吳怡農提及民進黨在2006至2007年發生「11寇」事件。當時，提倡改革的黨內人物，被保守派透過名嘴、媒體放話追殺，試圖封鎖不同的聲音。連副總統蕭美琴也被污衊為「中國琴」。

吳怡農指出，每一次的選舉，都在檢驗政治人物，有沒有回應人民不同的期待，特別現在，當台灣面臨許多困難，考驗政黨願不願意追求新的路線。他表示從政的初衷，就是希望帶來改變。對於錯誤，他不會保持沈默；公共利益絕對大於黨派或個人。強調現在重點不應只放在「誰適合」，而是想為台北市「做什麼」？

然而發文後，今天一早10點多，吳怡農又再次發文，提到為何要去提20年前的11寇？他說，當年黨內被攻擊的這些人，並沒有違反基本政治價值，只是想法不同，卻被指責「砲口向內，內鬥內行、外鬥外行，是破壞泛綠團結的內奸」。不應該以團結為名，壓制不同的主張，否則組織或國家都無法進步。

吳怡農認為，現今民主政治似乎有越來越強烈互相鄙視的文化：「對方笨、被利用，不然就是壞、叛徒。」問題是，如果不同意見，該如何表達，才不會淪為謾罵？要怎麼持反對，才不會增加對立或仇恨，反而可以促進理解、甚至說服對方？有好的方法嗎？

吳怡農以哈佛商學院跟甘迺迪政府學院的教授 Arthur Brooks 的書為例，分享三個原則。首先，不要嘗試透過侮辱來改變別人的想法，科學實驗指出，有些人的確會因為被侮辱而調整他們的立場；但是四分之三的人，反而會變得更極端。要清楚說明主張，更能達成雙方共同的目標，才有機會說服對方。

接著不要假設對方的動機。吳怡農以Arthur Brooks 舉例：有人告訴你「地心引力存在」，你若不同意，你不應該說「那是因為你在賣跳傘，你當然會說有地心引力」。質疑動機是最懶惰的論述。最後他說，再善用價值觀去感動、而不是作為攻擊對方的器具，才可能創造對話的空間。

吳怡農表示，他在跟家人、朋友的爭執上，不時提醒自己這些準則，但做起來絕對不容易，質問政治文化能更好嗎？「只有嘗試改變才知道。」



回到原文

更多鏡報報導

吳怡農亮出最新民調 不論政黨傾向都輸「他」

吳怡農質疑大罷免操盤有問題 沈伯洋：從頭到尾沒遇到操盤手

黨內籲找「總統級人物」戰台北 吳怡農盼大家儘早表態用民調決勝負