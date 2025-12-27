講優點變互酸？林俊憲稱選市長不是排隊 陳亭妃羨慕他資源多

民進黨台南市長初選電視政見發表會27日登場，媒體人邱明玉提問，請綠委陳亭妃、林俊憲互相舉出對方的優點。林俊憲表示，陳亭妃準備了很久，但選市長不是排隊；陳亭妃則羨慕林俊憲資源很多，可以不斷舉辦造勢，遊覽車可以一台一台載。

林俊憲。（圖／翻攝林俊憲臉書）

林俊憲表示，競爭難免有，大家都是黨內同志，希望初選之後，大家還可以共同團結合作，亭妃委員也有可取之處，她準備很久，準備8年了，但是選市長不是排隊，選市長是選一個最適合的、最有能力，能夠重新建立台南市民對民進黨信任的人選，來擔任市長，以他對台南市政的了解，他是最適合、最好的人選。

陳亭妃。（圖／翻攝陳亭妃臉書）

陳亭妃表示，「我很羨慕俊憲委員，資源特別多」，他的造勢可以辦很多場，遊覽車可以一台一台的載，自己沒有這些資源，只有一步一腳印，雙腳勤勞走，這就是不一樣。我們希望的是取得人民的信任感，能夠讓人民有更多的期待，我們要找回感動，人民要的是一個真正跟他們站在一起、看到的市長，而不是離他們很遠的市長。

