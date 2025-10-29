講到青鳥就飆髒話！館長怒轟台男閃兵軟腳蝦

▲館長怒轟台灣年輕人閃兵軟腳蝦，卻說要抗中保台。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube頻道）

[NOWnews今日新聞] 網紅「館長」陳之漢近日再前往中國直播參訪，他昨（29）日參觀抗美援朝紀念館大受感動，除大讚中國經濟好、治安好、基建實力好，未來國力超越美國外，也痛批民進黨實施洗腦教育，談及台灣近期爆出的大票藝人閃兵案，他更忍不住情緒怒飆髒話，痛罵台灣年輕人軟腳蝦，想盡辦法不當兵，還喊抗中保台。

館長昨抵達抗美援朝紀念館，下車就遇到大票人群圍觀，他在4分半內和28人輪流合照，不乏粉絲直呼「太喜歡你了」、「館長加油」、「做夢也想不到會見到你」等，館長也笑容滿面一一和粉絲答覆謝謝。

在導遊帶領下參觀完抗美援朝的歷史後，館長受訪表示：「他雖然對這段歷史不了解，但看了一遍之後大受感動，那個時代兵力懸殊、天氣惡劣，還能戰勝美國，現在可見更強了。裡面也有很多台灣同胞參戰，由此可知我們都是中國人，大家都要對先烈尊敬，希望兩岸認識對方，以前在一起，現在是因政治矛盾才分開。今時今日，身為中國人應該更驕傲、有自信，支持祖國和部隊。」

被問到台灣人如何看待戰爭？館長義憤填膺直言：「台灣年輕人看待戰爭，就是希望美國人幫忙打，自己不要、不會戰爭，都是軟腳蝦，只會嘴砲、敲鍵盤，第一個就投降。台灣缺兵，招不到兵，年輕人連每一年的義務役都不願意當，政治人物、演藝明星都閃兵，裝弱智、裝神經病、裝脊椎側彎、裝身體不好，或把自己吃得很胖，就是沒有人要當兵，但個個說要抗中保台，抗你XX。」

可能意識到自己又怒飆髒話，館長罵完馬上接著說：「好，我講完了」，後來在車上，他也自嘲：「我講到青鳥就忍不住飆髒話」。

