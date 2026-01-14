講到「漢奸」你會想到誰？當年誰讓汪精衛有這罵名？

日本參議員石平日前在台北參加論壇，遭到一名政治人士舉著「漢奸」的看板，要求辯論。台灣社會早年如果提到「漢奸」，就會聯想到民初政治人物汪精衛，可是，到底是誰先把汪精衛稱為「漢奸」？歷史學者說，並不是先總統蔣介石，也不是國民黨的人。

叫汪精衛「漢奸」 不是蔣介石

現今無論在中國的社會或台灣社會，偶爾還是會聽到有人罵「漢奸」，究竟「漢奸」的由來為何？為什麼早期人們稱對方「汪精衛」，就是在暗諷這人是「漢奸」呢？

廣告 廣告

東海大學歷史學系特聘教授丘為君表示，很多人會以為當年是蔣介石對汪精衛貼上的標籤，其實是曾受汪精衛提拔的毛澤東。丘為君：『(原音)你一定會很直覺說他跟蔣介石不好，一定是蔣介石給他貼上這個標籤，後來我觀察、我的考據，不是這個，大家可能會蠻出意料之外的，出自曾經他幫過的一個人，毛澤東。』

丘為君指出，其實在1936年西安事變發生前，汪精衛和蔣介石的關係還不錯，是在1937年之後，國家的變化非常大，很快的上海淪陷，南京、武漢、廣州也相繼淪陷，汪精衛當時認為如果照這樣下去，中國大概可能就要亡了。

不過，當時蔣和汪兩人面對抗戰的觀點和策略不同，丘為君說，蔣介石採取高調的抗戰，汪精衛主張低調的抵抗。丘為君：『(原音)當時候這兩個策略，高調跟低調本身，在中國來講，高調都是比較受到歡迎的，在低調本身來講可能會被打擊、「被賣國」，是在這樣的氛圍當中，當首都遷到了重慶之後，兩個人的思想就開始有一些分離，汪精衛所關心的領域是你國家本身先保全比較重要。』

忘恩負義 從中獲利

丘為君提到，這樣的膠著狀態大概維持了一年，到了1939年元旦，國民黨召開會議，將汪精衛除籍；經過半年左右，毛澤東看到「機會」來了，於是對汪精衛喊出「漢奸」，並在中國延安召開「討汪大會」。

丘為君：『(原音)就開始攻擊汪精衛，所以最早喊出「漢奸」的話，不是在國民黨內部，是從毛澤東這個地方開始。但是不要忘掉，汪精衛曾經是毛澤東的恩人，因為在國共合作的時候，汪精衛曾提拔他當宣傳部部長，那時候毛澤東才20多歲而已，但是毛澤東畢竟是一個玩政治的人，所以他看到有機會，他必須要操弄這樣一個東西，讓國民黨裡面內部分裂。』

後來國民黨內部才將汪精衛也定調為「漢奸」，丘為君說，整個過程不是一下子就出現，而是經過各方盤算，所以，後人在探索歷史的時候，要看到當時每個人的盤算，以毛澤東來講，那時將汪精衛污名化對他有利，並讓國民黨內部互相鬥爭，進而能獲得最大政治利益。

先烈後代 盼失落歷史回歸

旅居日本的香港人林愛燈表示，她的家族中，曾有同盟會員、國民黨員、共產黨員，也有民主派人士，起碼有4位先輩安葬在革命烈士公墓，他們皆被冠以「愛國者」的名號；可是，百年間，他們在近代風雲中置身浪尖，然而每年去拜祭時，她卻發現自己對他們知之甚少。

林愛燈：『(原音)有一位長輩他是1906年就加入同盟會的，經歷過很多的起義、革命、建國各種各樣的事情，我說這麼有趣，因為他是某黨的黨首，所以他們也會為他去寫傳記，但是傳記一翻，這事情好像邏輯對不上，只是有一個大概的時間發生的事情而已，但是事情之間的聯繫，為什麼這樣？為什麼那樣？中間又缺失了很多的人物，為什麼呢？我就去必須去求索嘛，從其他的資料上面去核對。』

林愛燈說，以前爸爸很喜歡跟她講歷史故事，她很小就看完了很多中國歷史書，以及世界史、歐美史，可是，最近才猛然發覺，最沒看的就是民國史，其實民國史才是離她最近的歷史，現在卻是最陌生、知道最少。

她提到，汪精衛相關書籍近年在台灣出版，她看了以後發現終於能和家族史對上了。林愛燈：『(原音)它的資料比較詳細，可以看到當時民國的時候很多歷史事件，就是跟我長輩的那些傳記聯繫在一起看，就像拼拼圖一樣，這樣拼著拼著，好像很多事情就大概能夠看到當時一些情景的感覺了。』

對於汪精衛當年被視為「漢奸」，林愛燈認為，願失落的歷史回歸。她強調，反對「有毒敘事」，呼喚真實歷史，當後人把汪精衛還原為一個會猶疑、會掙扎、會犯錯、會思考、會改變、也會被時代吞沒的人時，後人才能真正開始理解歷史，並在歷史中重新認識自己，這樣的歷史才具有真正的教育意義。