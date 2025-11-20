講台灣有病的人才有病？ 沈政男批經長：不是沒看懂就是夜郎自大





英國《經濟學人》批評台灣經濟有「台灣病」，點出台灣經濟在繁榮表象下潛藏4大危機。經濟部長龔明鑫昨（19）日出席「2025國際金融與資產管理趨勢論壇」，專題演講「關稅與國際經濟金融前瞻」，反嗆經濟學人表示台灣經濟表現很好是模範生，「我們沒有病，有病的是講我們有病的人」。對此，精神科醫師沈政男今（20）日痛批經濟部長，「不是沒看懂《經濟學人》，就是夜郎自大。」

沈政男20日在粉專上發文，指龔明鑫反駁《經濟學人》的「台灣病」論點完全沒有正視問題點，「台灣經濟很好是模範生，日韓不阻貶更嚴重！台灣傳產外銷困難是因為中國傾銷低價品！甚至說『講台灣有病的人才有病！』」

沈政男指出《經濟學人》文章的核心並非「唱衰台灣」，而是提醒台灣經濟長期累積的結構性問題。沈政男寫道：「到底龔明鑫有沒有看完看懂《經濟學人》那篇評論？附圖來自該文，台灣沒人講過。你可以看到「台灣病」有4種主要症狀：經常帳盈餘佔GDP比例過高、外匯存底持續攀升、本土幣值低估、房價與所得比例攀升。」

他指出台灣自己跟自己比，從1998年至今，4種症狀都越來越嚴重！而跟中國大陸、日、韓比，也是比人家嚴重！他強調《經濟學人》特別列出了日韓，日韓也不阻貶，「問題是，人家有其他三種症狀嗎？」他表示「台灣病」不是一個症狀，而是一個症候群！也就是幾個症狀經常一起出現，代表底下有同一種病因，也就是央行對台幣匯率的「病態」操控。

「模範生，就不會生病？」他指出《經濟學人》所指的是一套「症候群」：匯率長期被央行操控、外匯存底持續攀升、房價輾升壓低實質薪資，最終形成潛在風險。沈政男說人家講得很清楚：「經濟繁榮底下隱藏著危機。」

沈政男並點出三大危機：

一、你操作匯率一旦失靈，台幣陡升，那麼傳產獲利將嚴重遭受打擊，紛紛倒閉。

二、央行印鈔票讓壽險業買巨額美債，如果台幣陡升，壽險業將會遭殃。

三、低薪、高房價、實質購買力繼續被壓低，將會有政治效應。

他強調《經濟學人》的第二篇文章也指出解方一央行不應再「阻升不阻貶」，而是需要讓新台幣容許緩升，以修正長期累積的外部失衡。「人家完全沒有惡意，甚至是善意提醒，然後堂堂經濟部長竟然回嗆『說台灣有病的人才有病！』經長的回應像極了網路留言區的「情緒性反擊」，毫無技術層面論述，就是四個字：『夜郎自大！』。」

沈政男喊話龔明鑫正視台灣經濟危機，「台灣經濟現在是有半導體的技術優勢，但這樣的『大補丸』能撐多久，是一個問號！如果有一天這樣的優勢被追趕上來，那就不是生不生病，而是能否生存的問題了。」

（封面圖／東森新聞）

